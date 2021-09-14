Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, выступающий на правах аренды за «Гиресунспор», заявил, что заражение коронавирусом отразилось на его игре.

– У Зелимхана Бакаева также был спад после коронавируса. Ты это связываешь с короной?

– Безусловно. Я не просто переболел – я лежал в больнице, у меня было 32% поражения легких.

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– Как все было?

– Поднялась температура под 40, держалась четыре-пять дней. Мне каждые два часа ставили капельницы, чтобы сбить ее, – приводит слова Шапи Sport24

Сулейманов – воспитанник «Краснодара». Он сыграл за основную команду 118 матчей, забив 23 мяча.

Cделка по аренде в «Гиресунспор» заключена с правом выкупа.

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