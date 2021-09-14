Глава РФС Александр Дюков отреагировал на слова Владимира Путина. Президент России выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ.

«Что касается ограничений в Премьер-лиге, они есть в любом чемпионате. Если посмотрим на английский, немецкий, итальянский и французский чемпионаты – там есть требование к доморощенным игрокам. Есть требования к уровню – те самые качественные критерии, установленные для иностранных игроков. Так или иначе есть регулирование. Полностью отказаться от регулирования нельзя, оно есть во всех чемпионатах. Мы предлагали сохранить регулирование, но изменить подход: предложили новый, который позволит повысить конкурентоспособность клубов и игроков, сохранить мотивацию к развитию.

Наш президент понимает все. Он однозначно высказался за то, чтобы регулирование сферы деятельности – а именно использование иностранных спортсменов – должно быть. Повторюсь, все это есть и в других чемпионатах. Все, что мы предлагаем, это лишь другой подход. Да, клубы высказались за переходный заявочный период в формате «10+15», но данный вопрос требует обсуждения с министерством спорта. Вы знаете, что они утверждают правило использования иностранных спортсменов, в том числе футболистов. На данном этапе правильнее провести консультацию с министерством спорта», – приводит слова Дюкова «Чемпионат»

Чемпионат России Заявление РФС о лимите: «Российскому футболу нужны изменения» 24/08/2021 В 11:24

В октябре клубы РПЛ снова продолжат обсуждать возможные изменения в лимите на легионеров. Ограничения действуют с 2005 года.

Сборная России в современной истории ни разу не попадала на олимпийский футбольный турнир, а на Евро и ЧМ лишь дважды выходила из группы (2008, 2018).

Чемпионат России Дюков подтвердил, что РФС хочет отменить лимит в РПЛ 23/08/2021 В 10:31