Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев считает, что у нападающего «Зенита» Сердара Азмуна получилось бы проявить себя в итальянском клубе.
«На примере Элдора Шомуродова мы видим – очень подходит. Габаритные и при этом быстрые нападающие нужны всем. У Шомуродова в «Роме» получается, а Сердар его, на мой взгляд, по уровню игры превосходит. Поэтому, если Азмун попадет в хорошую итальянскую команду, то должен себя там проявить», – цитирует Талалаева «Советский спорт».
Чемпионат России
Азмун подтвердил интерес «Лиона», «Байера», «Ромы» и «Тоттенхэма»
- Шомуродов в октябре 2020 года перешел из «Ростова» в «Дженоа», а спустя сезон – в «Рому».
- Азмун играет за «Зенит» с 2019 года.
Зенит проиграл Челси в Лиге чемпионов 14 сентября, Бавария победила Барселону, Криштиану Роналду повторил рекорд ЛЧ
Чемпионат Франции
Азмун согласился на переход в «Лион», «Зениту» дают 15 млн (L’Equipe)
Чемпионат России
«Лион» предложил «Зениту» 11 миллионов евро за Азмуна