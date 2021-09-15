Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев считает, что у нападающего «Зенита» Сердара Азмуна получилось бы проявить себя в итальянском клубе.

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«На примере Элдора Шомуродова мы видим – очень подходит. Габаритные и при этом быстрые нападающие нужны всем. У Шомуродова в «Роме» получается, а Сердар его, на мой взгляд, по уровню игры превосходит. Поэтому, если Азмун попадет в хорошую итальянскую команду, то должен себя там проявить», – цитирует Талалаева «Советский спорт»

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Шомуродов в октябре 2020 года перешел из «Ростова» в «Дженоа», а спустя сезон – в «Рому».

Азмун играет за «Зенит» с 2019 года.

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