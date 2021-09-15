Нападающий «Динамо» Арсен Захарян прибавил в трансферной цене. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость 18-летнего игрока составляет 9 млн евро.
26 мая издание оценило трансфер игрока сборной России в 4 млн евро. В данный момент Захарян стоит всего на 1 млн меньше Артема Дзюбы (10 млн евро) и на столько же больше, чем Федор Смолов (8 млн).
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- Захарян провел 2 матча за взрослую сборную России. Он дебютировал в игре против Хорватии при Валерии Карпине.
- В составе «Динамо» Арсен провел 7 встреч, забил 1 мяч и отдал 4 ассиста в нынешнем сезоне РПЛ.
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