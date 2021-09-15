Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович записал видео, на котором обратился к бывшей девушке Криштиану Роналду и актера Брэдли Купера.
  • Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом.
«Ирина, приезжай к нам в Казань. Во-первых, ты татарка. Во-вторых, у нас есть свой Брэдли Купер. Приезжай в Казань!» – сказал Деспотович. Говоря о Брэдли Купере, Деспот направил камеру на новичка казанцев Андерса Дрейера. В интернете заметили, что датчанин внешне напоминает актера.
Чемпионат России
Деспотович оплатит билеты на футбол мамам фанатов «Рубина»
13/08/2021 В 09:02
  • C 2010 по 2015 год Ирина Шейк состояла в отношениях с футболистом Криштиану Роналду.
  • С 2015-го по 2019-й Шейк встречалась с Брэдли Купером. От актера у девушки есть дочь.
Денис Черышев учил Роналду русскому языку, пока тот встречался с Ириной Шейк
Следи за расписанием матчей дня по ссылке
Лига конференций УЕФА
«Я с твоей мамкой». Деспотович нагрубил фанату после вылета «Рубина»
12/08/2021 В 20:59
Чемпионат России
РПЛ раздала призы: Дзюба – лучший игрок сезона, Семак – лучший тренер
01/08/2020 В 16:31