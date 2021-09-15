Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович записал видео, на котором обратился к бывшей девушке Криштиану Роналду и актера Брэдли Купера.
«Ирина, приезжай к нам в Казань. Во-первых, ты татарка. Во-вторых, у нас есть свой Брэдли Купер. Приезжай в Казань!» – сказал Деспотович. Говоря о Брэдли Купере, Деспот направил камеру на новичка казанцев Андерса Дрейера. В интернете заметили, что датчанин внешне напоминает актера.
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- C 2010 по 2015 год Ирина Шейк состояла в отношениях с футболистом Криштиану Роналду.
- С 2015-го по 2019-й Шейк встречалась с Брэдли Купером. От актера у девушки есть дочь.
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