Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о предложениях из Саудовской Аравии и Китая.
«Я уже получил несколько звонков из Саудовской Аравии и Китая. Нет, из Польши мне не звонили. Я проработал со сборной пять лет. После этого нужно уйти в тень и проанализировать свою работу. Я отправился в Инсбрук, чтобы подышать воздухом, очистить голову. Тренеру важно заниматься самоанализом. Без разницы, провалился ты или добился успеха. Нужно понять, по какой причине результат вышел именно таким», – приводит слова Черчесова Meczyki.pl.
Чемпионат России
Казалось, карьера Черчесова завершена. Его хотят ЦСКА и «Спартак»?
- Черчесов покинул сборную России после невыхода из группы на Евро-2020.
- Тренер возглавлял «Легию», с которой выиграл чемпионат и Кубок Польши.
ЧМ-2018
Канчельскис: «На ЧМ-2018 Россию тащили, как корейцев в 2002-м»
Футбол
Черчесов отказался возглавить сборную Ирака («Чемпионат»)