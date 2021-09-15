Опубликовано 15/09/2021 в 17:08 GMT

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о предложениях из Саудовской Аравии и Китая.

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«Я уже получил несколько звонков из Саудовской Аравии и Китая. Нет, из Польши мне не звонили. Я проработал со сборной пять лет. После этого нужно уйти в тень и проанализировать свою работу. Я отправился в Инсбрук, чтобы подышать воздухом, очистить голову. Тренеру важно заниматься самоанализом. Без разницы, провалился ты или добился успеха. Нужно понять, по какой причине результат вышел именно таким», – приводит слова Черчесова Meczyki.pl

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Черчесов покинул сборную России после невыхода из группы на Евро-2020.

Тренер возглавлял «Легию», с которой выиграл чемпионат и Кубок Польши.

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