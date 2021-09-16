Валерий Карпин – модный тренер, освоивший европейский принцип делегирования полномочий. Еще в «Ростове» он делегировал почти все – вратарей на матчи готовил и определял Виталий Кафанов; он же изобретал стандартные положения, и он же их тренировал. За послематчевую и игровую аналитику отвечал Джонатан Альба. Ну а физическое состояние игроков в клубе контролировал Луис Касайс Мартинес.

Кто такой Луис?

Почти всех помощников Карпин ожидаемо забрал и в сборную. Внимание к тренерам повысилось, а медиа только подогрели интерес: Кафанов из локального героя превратился в любимца публики, умного и воспитанного мудреца, сам Карпин стал кем-то вроде отца, раздавая подзатыльники и перешучиваясь с игроками, а вот Луису Мартинесу повезло меньше. Его в комментариях на ютьюбе даже называют Гитлером – потому что он постоянно кричит на игроков и мучает тяжелыми тренировками.

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Мартинес – сам по себе примечательный персонаж, пошли даже теории, что именно он руководит всем, от физики до тактики, а Карпин – просто лицо компании. Его образ подчеркнула ссора с врачами сборной: Луис запросил у них медицинские данные по всем сборникам, но не получил их. Судя по словам Карпина, после этого врачи добровольно команду покинули. Дальше пошли травмы, и Мартинес стал чуть ли не вторым персонажем в команде после Валеры, таким плохим полицейским при мудром боссе.

Теория о большой роли Луиса в сборной Карпина имеет право на жизнь. Испанец постоянно в кадре, строго руководит футболистами, по ходу матча часто что-то подсказывает Валерию Георгиевичу, но самое главное – у него есть тренерская лицензия уровня ПРО и опыт работы главным. Чем занимался Луис Мартинес до 30 лет – загадка, но известно, что уже в 31 он работал тренером по физподготовке в клубе четвертого испанского дивизиона «Понтеведре». Дубль этого клуба Луис возглавил в сезоне-2009/10 – единственный тренерский опыт в его карьере.

Точно неизвестно, где Карпин нашел Мартинеса – можно предположить, что это случилось в Виго, ведь Луис преподавал в местном университете и в нем же выпускал научные статьи на тему спортивной медицины. В испанском интернете еще гуляет визитка – там Мартинес молодой и с волосами – где рассказывается о его деятельности. По всему, Луис в первые годы был глубоким теоретиком и большим ученым, нежели практиком.

Карпин, Луис, Спартак

Сезоны: 1,5

Травмы: ~38

К практике он перешел довольно быстро – в первый день 2013 года присоединился к «Спартаку», примерно через пару месяцев после того, как Карпин стал главным тренером. В том сезоне у москвичей Унаи Эмери заложил отличную физику, а Комбаров провел лучший отрезок за команду – весной, уже при Луисе, уровень подготовки команды особо не просел. Правда, за весь сезон-2012/13 в «Спартаке» травмы получили 22 игрока, из них трое – очень тяжелые, с пропуском более 20 игр. К этим травмам Луис отношения не имеет – и Паршивлюк, и Ромуло, и Гатагов получили повреждения не при нем и в других условиях, но восстанавливал их уже испанец. На следующий сезон с физикой вновь не было особых проблем – в первой половине сезона, а вот с зимы команда вышла не в кондициях. Лазарет тоже не радовал – 16 игроков пропустили хотя бы одну игру из-за повреждений, а сразу у шестерых из них травмы были средней тяжести – 15 и более пропущенных матчей.

18 марта 2014 года Карпин покинул «Спартак», за ним ушел и почти весь его штаб, включая Луиса. Но испанец не просто ушел – он публично заступился за уволенного тренера: «Думаю, мы бы сумели завершить чемпионат первыми или вторыми, если бы руководство проявило больше терпения. Теперь же мне остается только надеяться, что команда успешно завершит сезон. Мы делали все, чтобы «Спартак» боролся за самые высокие места. Я покинул клуб вслед за Карпиным. Если в будущем я получу предложение от Валерия, безусловно, я его рассмотрю».

Депрессия, Карпин, Ростов

Сезоны: 3,5

Травмы: 19

Оффер от Карпина пришел – но через несколько лет. А до того было депрессивное время – пока Валера мучился в «Мальорке» и «Армавире», Луис прозябал в Китае и Мексике. Про это время он не рассказывал публично, однако на одной из лекций для студентов ростовского университета все-таки в красках все расписал. Если коротко, то трип в Китай получился шокирующим: для привыкшего к современной медицине Мартинеса требования лечить игроков китайскими народными методами оказались неприемлемыми, и через несколько месяцев он сбежал. В Мексике ситуация была схожая, и Луис вновь остался без работы – но всего через пару месяцев Карпин возобновил тренерскую карьеру в «Ростове» и пригласил с собой испанца.

Новый отрезок карьеры получился для Луиса успешным. Сезон-2018/19 команда провела хорошо и практически без травм – были, конечно, периодические претензии к физике «Ростова», но они не носили системный характер. Следующий сезон однозначно заслуга Луиса – «Ростов» стал самой физически подготовленной командой РПЛ и покорил все топы по длинным и коротким рывкам, общей дистанции пробега и средней скорости. Это позволило команде забраться на пятую строчку в РПЛ и выйти в еврокубки.

Павел Мамаев и «Ростов» празднуют победный гол в матче с ЦСКА Фото: Getty Images

Правда, в «Ростове» тяжелее стало отслеживать травмы – политика Карпина и клуба состояла в том, чтобы травмированных игроков не афишировать. Из того, что все-таки удавалось узнать, список получался небольшим – всего пять игроков.

Следующий сезон получился хуже во всех отношениях – «Ростов» уже не бегал так, как прежде, хотя топы по ускорениям и пробегу все еще штурмовал; в межсезонье клуб покинул его лидер, Роман Еременко, не потянув требуемые нагрузки. Ну а после перерыва «Ростов» вышел уже совсем не тем в том числе и физически, команду мучили травмы (за весь сезон 11, из них три – средней тяжести), и весной команда посыпалась. А уже летом Мартинес вслед за Карпиным переехал в сборную России.

В «Ростове» о Луисе говорят как о строгом тренере – настолько, что игроки иногда побаивались ходить на тренировки. Они у испанца тяжелые – бывали интересными, но легкими – никогда. Именно Луис, кстати, а не Карпин, зациклен на питании – считал каждую калорию, составлял списки запрещенных продуктов и на каждый сбор разрабатывал меню для игроков.

Сборная и жертвы

Сезоны: 10 дней

Травмы: ~8

В сборной, как известно, все началось со скандала и ухода врачей. Дальше – печальные новости, породившие тонну шуток в духе «Сборы в Новогорске – главное выжить». Но все ли так страшно? Станислав Магкеев (первая жертва) прибыл на сборы уже с травмой бедра и даже не тренировался – был отправлен обратно в клуб после медобследования. Дальше уже похуже – вызванный вместо Магкеева Дмитрий Чистяков получил травму голеностопа на предыгровой тренировке, которую проводил как раз Луис.

Следом Сергей Петров из «Краснодара» получил травму правой голени на тренировке. Угадайте, кто ее проводил? Позже Даниил Фомин пожаловался на спину и отправился лечить ее в «Динамо». Деталей нет, но у футболиста не так много ситуаций, в которых можно повредить спину, кроме как на тренировке. Дальше «дали отдохнуть» Алексею Ионову и Марио Фернандесу – у них вроде было без травм, просто устали играть в интенсивном графике в силу возраста. По итогу Марио все-таки вернулся в ЦСКА с травмой колена, а в клубе, по слухам, этим остались очень недовольны – закончилось все завершением карьеры Супер Марио в сборной. Вячеслав Караваев отыграл три матча при Валерии Карпине, получил «небольшую травму», вернулся в «Зенит» и… уже пропустил два матча, против «Ахмата» и «Челси», а травма оказалась не такой уж и небольшой.

Александр Головин и Марцело Брозович, Россия – Хорватия Фото: Getty Images

Александр Головин почувствовал дискомфорт в районе паха в игре с Кипром – на восстановление таких травм нужно около двух недель, так что Саша уехал обратно в Монако и уже успел одну игру пропустить. Наконец, Георгий Джикия в игре с Мальтой остался в запасе – как оказалось, в процессе тренировок он получил микроповреждение и решено было его не усугублять – в итоге в «Спартак» Георгий вернулся нормально.

Особняком стоят трое. Алексей Ионов, не считая отдых в матче с Кипром, отбегал за сборную нормально. Но в первой же игре после паузы – замена в концовке с подозрением на травму. Илья Самошников тоже отыграл прилично за сборную прилично, а в первой игре после паузы его увезли на скорой с растяжением голеностопа. Денис Черышев – чуть больше часа сыграл при Карпине, вернулся в «Валенсию» и рухнул на поле на 45-й, попросив замену. Конечно, эти травмы не имеют прямого отношения к Луису и сборной, но все были получены практически на ровном месте. Есть повод насторожиться.

Валерий Карпин, сборная России Фото: Getty Images

Выводы получаются спорные. С одной стороны, не все травмы на совести Луиса, но с другой – ко многим из них он причастен, и несмотря на все поправки на первый сбор и новые требования, их многовато. Будут ли эффективны методики Мартинеса, позволившие «Ростову» два сезона быть в топе по производительности, это уже отдельный вопрос. По взгляду со стороны получилось пока не очень, сборная бегала тяжело к концу матча. Не особо верит в успех, например, Александр Дорский: «Естественно, для того чтобы сборная показывала серьезные цифры по спортивным показателям, игроки должны быть физически подготовлены работой в клубе. Кажется, тренер сборной находится практически в безвыходном положении – при двух-трех матчах в двухнедельную паузу клубного сезона нужно подстраиваться под текущее состояние игроков».

Пока, судя по статистике, Луис – тренер точно не про бережливость. Несколько десятков травм за карьеру, включая тяжелые и среднетяжелые, когда игроки пропускали более десяти игр, красноречивы. Луис, судя по отзывам из «Ростова», скорее про тяжелую профессиональную работу, которая в долгую дает результат, но справляются с которой не все футболисты. Уместно ли это в сборной, а если конкретнее, в отборах на ЧМ с их двухнедельным циклом – большой вопрос.

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