Месси и Роналду не сыграли ни единого матча вместе за одну команду. И скорее всего никогда не сыграют. «Париж» не смог купить их связку за деньги, Бекхэм вряд ли затащит их в «Майами» личной харизмой, и нам только и остается перебирать в памяти варианты, когда они были максимально близки друг к другу.

Но пока «ПСЖ» вытирал слезы Лео и натягивал ему улыбку на презентации во Франции, а Криш ультимативно сбегал из Италии в Англию, один из беднейших и худших клубов России в максимальной тишине стартовал новую эпоху «галактикос» и спродюсировал переходы Месси и Роналду за идею просто играть в футбол.

Русских Месси и Роналду.

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Помните русского Месси?

«Видите, растет у нас свой юный Месси – Давыдов. Дай Бог, чтобы мы его не перехвалили. Только через пахоту на тренировке можно забить себе место в составе «Спартака».

19-летний Денис Давыдов был заживо похоронен под ожиданиями Леонида Федуна. За последние семь лет после дебюта за главную команду «Спартака» он через «Спартак-2», «Младу», «Спартак» из Юрмалы, «Нижний Новгород» и софийский ЦСКА доскитался до «Томи», где провел прошлый сезон под управлением новой тренерской звезды – Александра Кержакова.

Научил ли Русский бомбардир его закладывать мячи? Да, Давыдов забил почти половину мячей на взрослом уровне в прошлом сезоне за «Томь» – два гола. 33 из 37 за карьеру наш Лео нафармил за «Спартак-2», а дальше – полный кркич.

Кержакова такая результативность не впечатлила, и он взял с собой в «Нижний Новгород» и РПЛ канадца Ричлорда Эннина из Томска, а чемпион России-2017 к 26 годам опустился до ПФЛ – лиги, где и был коронован русским Месси.

«Сейчас-то понимаю: надо было терпеть. Смотрю на Миранчука в «Аталанте» и думаю: ну вот же, человек вкалывает, получает свои пять минут, выходит и забивает. Мне такого упорства не хватало. Надо было вкалывать до потери пульса, работать и не сдаваться. И всегда начинать с себя, а не искать виноватых», — признался 26-летний Давыдов за несколько дней до отступления в Подмосковье.

«Знамя Труда» — один из самых стабильных и немощных клубов страны. Последний шанс на футбол и дно карьеры после семи лет падения.

Там все и всегда неизменно — от результатов (обычно около последнего, а максимум за прошлое десятилетие — седьмое место во втором дивизионе) до зарплат (недавно гендиректор утверждал, что в клубе платят не больше, чем продавцам супермаркета, а кому-то и меньше).

Несколько лет назад они выдали величайший сезон в истории, победив в 1 матче при 24 поражениях и разнице мячей 12:78, но все равно не вылетели, потому что в русском футболе когда у тебя есть минимальный бюджет для выживания во второй лиге, то провалиться дальше невозможно.

Никогда не вылетят и никогда не выйдут в ФНЛ — жизнь старейшего клуба России. Нет болота лучше для человека, который хочет просто трудиться в футболе, не отвлекаясь на деньги и лишнее внимание.

И в Орехово-Зуево Давыдов будет возрождать карьеру вместе с русским Роналду, который старше его на год, но приехал начинать.

Вы же помните русского Роналду?

Антон Деменьшин… Нет? А шоу «Кто хочет стать легионером» на «Матч ТВ»? С Карпиным, Савиным и другими легендами русского футбола? Там еще собирали команду из не пригодившихся никому отбросов, и планировали устроить им карьеру в Европе.

Вот его звездой и финалистом был парень, который в 22 года не имел профессионального опыта игры в футбол, косил под Роналду внешне и на поле, а еще вел блог Young Cristiano Ronaldo на ютьюбе. Инициалы Антона Деменьшина отлично подходят под описание карьеры – AD, который максимально далек от CR7.

Идея проекта «Кто хочет стать легионером» выявилась катастрофой, когда на фоне минимально профессиональных команд был диагностирован реальный уровень парней. Казалось, что шоу так и закончится трагедией, но в концовке почти всех финалистов пригласили на просмотры в действительно приличные клубы.

Это был красивый обман.

Деменьшину предложила просмотр команда из топ-лиги Швеции, два клуба из Турции и один из MLS. Когда дошло до реальных действий после закрытия шоу, то «Чикаго Файр» сразу отказались, две команды из Турции слились, и он поехал на три дня в Швецию, где на Криштиану даже не рассчитывали.

«Я был не хуже остальных. Даже во многом лучше других, если брать технические моменты, работу с мячом, действия в игровом плане. Но команда не нуждалась в той позиции, на которой я выступаю. И я уехал оттуда. Хотелось бы попасть в ПФЛ. Это будет непросто. Если давать возможность прогрессировать, то можно многого добиться. Главное иметь характер. А характер у меня есть. Главное верить и добиваться успехов», – сказал он в 2018-м через год после финала первого и последнего сезона шоу.

Спустя еще год он отыграл сезон в одном из худших клубов второго по силе дивизиона Армении, где нафинтил на пачку коротких хайлайтов, пропитанных духом раннего Роналду.

Потом еще год без профессионального футбола.

Но этим летом в 27 лет неожиданно осуществил желание и подписал контракт с «Кубанью» из ФНЛ, откуда через месяц отправился в аренду в «Знамя Труда» к русскому Месси.

И плевать, что клуб представил Деменьшина с ошибкой в фамилии, ведь теперь есть шанс ее исправить и заставить запомнить. Ради этого он готов выкладываться так, что даже Криштиану бы респектнул.

«Знамя Труда» — последний шанс на футбол и вершина карьеры после многих лет борьбы за мечту.

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