Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков оценил шансы форварда «Зенита» Артема Дзюбы на возвращение в национальную команду при Валерии Карпине.
– Чуть раньше, говоря о лидерах «Зенита», ты не упомянул Дзюбу. Веришь в его игровое восстановление и возвращение в сборную? Вот в матче с «Ахматом» Артема признали лучшим.
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– Я эту встречу не видел. Но то, что характер у него есть, Дзюба уже не раз доказывал, в том числе и в «Зените». Что касается сборной, то Карпин сказал – играть в ней будут те, кто покажет себя в клубе. И я верю в то, что он из тех тренеров, для кого возможности футболиста помочь команде ставятся выше любых личных отношений с ним, – сказал Кержаков «Спорт-Экспресс».
- «Зенит» лидирует в чемпионате России после семи матчей, набрав 17 очков.
- За сборную России Дзюба сыграл 55 матчей, забив 30 мячей.
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