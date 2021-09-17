Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала старт российских клубов на групповой стадии еврокубков.

«Не скажу, что «Локомотив» – единственная российская команда, за которую не стыдно в Европе. «Зенит» сыграл хорошо: ему фатально не повезло, но они играли достойно, не испугались такого грозного соперника, «Челси».

Стыдно только за «Спартак». Стыдно, обидно и жалко – все подходит. «Локомотив» укреплялся ковровыми закупками футболистов, но пока новички совсем не впечатляют. Надеюсь, что-то у них получится. Хочется, чтобы «Локомотив» поборолся и зацепился за второе место в группе», – сказала Смородская в интервью «Чемпионату»

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В первом туре Лиги чемпионов «Зенит» на выезде проиграл действующему чемпиону турнира «Челси» со счетом 0:1.

«Спартак» стартовал в Лиге Европы с домашнего поражения от «Легии» – 0:1. «Локомотив» в меньшинстве вырвал ничью у «Марселя» – 1:1.

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