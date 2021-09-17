Россия сохранила 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА после первого тура групповой стадии еврокубков.

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По итогам первой игровой недели в Лиге чемпионов и Лиге Европы российские клубы набрали только одно очко – благодаря «Локомотиву», который в меньшинстве вырвал домашнюю ничью у «Марселя» (1:1). В первом туре ЛЧ «Зенит» на выезде проиграл действующему чемпиону турнира «Челси» со счетом 0:1. «Спартак» стартовал в ЛЕ с домашнего поражения от «Легии» – 0:1.

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В активе России на данный момент 30,882 рейтинговых очка. Украина могла вытеснить Россию из первой десятки таблицы коэффициентов УЕФА, но в 1-м туре еврокубков украинские клубы также набрали только одно очко – благодаря ничьей киевского «Динамо» с «Бенфикой» (0:0) в Лиге чемпионов. «Шахтер» стартовал в главном клубном турнире Европы с поражения от «Шерифа» (0:2), а «Заря» проиграла «Будё-Глимту» (1:3) в Лиге конференций. В активе Украины – 30,400 очков.

У идущей на 9-м месте Шотландии 31,300 балла в таблице коэффициентов УЕФА.

Австрия занимает восьмую строчку (32,250 балла), Нидерланды (34,900 балла) – седьмые.

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