Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал большое интервью Sports.ru. В нем немецкий коуч объяснил, почему ограничил медийную активность Арсена Захаряна и Константина Тюкавина. А также порассуждал о философии РПЛ и объяснил, что не так с судейством в чемпионате России. Ниже – главные цитаты из интервью Шварца.

О взаимодействии Захаряна и Тюкавина с прессой

– Когда Захарян и Тюкавин только появились в основе, клуб ограждал их от медиа. Сейчас ситуация изменилась. Конечно, игрой оба заслужили внимание, но создает ли это дополнительные сложности для вас?

Чемпионат России Захарян подорожал – теперь он стоит почти как Дзюба ВЧЕРА В 13:57

– Отказ от интервью Захаряна и Тюкавина – моя инициатива. Если в их поведении я видел бы какие-то изменения, с ними нужно было бы проводить дополнительные беседы. Этих изменений нет.

В «Майнце» у меня был похожий опыт с Ридле Баку, который летом выиграл с Германией молодежный Евро и вошел в символическую сборную турнира. А также с Суатом Сердаром – в 2018-м он перешел в «Шальке», этим летом оказался в «Герте». Мы постоянно говорили им, а сейчас – Захаряну и Тюкавину, – что фокус должен быть на ежедневной работе.

Поначалу молодых игроков действительно полезно убрать от медиа. Но следующий шаг неизбежен и так же важен – нужно учиться давать интервью, общаться с журналистами. Тренер должен сопровождать молодых игроков, где-то напоминать, что главное – на поле, а не в медиа. Я всегда говорю, что нужно слушаться маму, папу и главного тренера.

Константин Тюкавин, «Динамо» Фото: Getty Images

О судьях

– Вы неоднократно говорили, что в РПЛ чистого игрового времени сильно меньше, чем в топовых лигах. Как решить эту проблему? Тренеры должны собираться с судьями и объяснять, что нужно реже свистеть и давать меньше карточек?

– Я не хочу критиковать судей, но это абсолютно точно вопрос их работы, интерпретации правил. Ни один тренер не может на это повлиять, это касается лиги и федерации. Нужно просто сравнить с топ-чемпионатами – как там интерпретируют правила. Я следил за Сергеем Карасевым на Евро – он отлично отработал, действовал в манере европейских судей.

В России слишком много матчей заканчивается в неравных составах. Я здесь почти год – мне не кажется, что это связано с более грубыми, чем в Европе, действиями игроков.

О философии РПЛ:

– Вы несколько раз говорили, что все игроки «Динамо» должны понимать философию команды. Как можно сформулировать философию РПЛ?

– Мне не хотелось бы оценивать другие клубы, но я убежден, что у клуба должна быть какая-то идентичность, с которой себя ассоциируют игроки, тренеры, сотрудники, болельщики. В идеале в эту идентичность входит игровая идея, под которую клуб приглашает персонал. Если игровую идею определяет только тренер, вряд ли клуб добьется долгосрочного успеха.

Сандро Шварц, главный тренер «Динамо» Фото: Getty Images

Есть игровая идея, под нее подбираются спортивный директор и главный тренер. Она транслируется всем – вплоть до академии. Во время перерыва на матчи сборных мы встречались с тренерами академии «Динамо», объясняли главные, на наш взгляд, принципы в подготовке молодых игроков. Мы считаем, что самое важное – обучение в ситуациях один в один, как в атаке, так и в обороне. Нельзя всем ставить одни границы – нужно их расширять. Уже после этого можно говорить о тактике, обороне пространства и других вещах, – сказал Шварц в интервью Sports.ru

Сандро Шварц стал главным тренером московского «Динамо» 14 октября 2020 года – с ним был подписан контракт до лета 2022 года.

Минувший сезон москвичи завершили на седьмом месте. После семи туров РПЛ-2021/22 «Динамо» занимает пятую строчку.

ЧМ. Квалификация. Европа Мхитарян отреагировал на решение Захаряна играть за Россию 08/09/2021 В 15:43