Российский арбитр Сергей Карасев вспомнил столкновение с Антоном Миранчуком во время матча четвертого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».

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«Со мной такое произошло впервые в карьере. Я выбрал неудачную позицию, не рассчитал. Матч доработал, и, с одной стороны, я чувствовал себя нормально, но что-то сбилось в организме. Вроде правильно все оцениваешь, но не свистишь. Видимо, было состояние шока, потому что я получил нормальный удар в спину.

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После того матча я восстанавливался 4-5 дней. Со спиной было все нормально, но я чувствовал, что организм дал сбой. Я сам виноват, судья должен всегда правильно выбирать позицию. Когда мяч попадает в арбитра или он с кем-то сталкивается, это вина судьи», – рассказал Карасев ютьюб-каналу «Коммент.Шоу».

«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью со счетом 1:1.

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