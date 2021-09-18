Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла дал оценку трансферу из «Сент-Этьена» летом 2019 года. Игрок заявил, что решение о переходе в российский клуб, возможно, было ошибочным.

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«Мне предложили все, о чем можно было только мечтать: высокая зарплата, тренер, стиль игры, хорошая инфраструктура, Европа. Один из наших тренеров, Жислен Принтан, сказал: «Ты – сумасшедший». Я ответил: «Знаете, они очень много предлагают за меня, и я думаю, что это хорошо для клуба. Я не могу отказаться от такого предложения».

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Мне было 29 или 30, давали очень хороший трехлетний контракт. Тогда я принял решение. Возможно, оно было ошибочным. Но мы уже этого не узнаем. Моя семья хотела, чтобы я остался, Жислен, игроки и тренеры – тоже. Сейчас я думаю об этом. Тогда грусть была моим нормальным состоянием. Но я согласился на трансфер, потому что не хотел проблем», – сказал Кабелла в интервью ютуб-каналу Sainté Inside. Его процитировал сайт о «Сент-Этьене» Peuple-Vert.fr

Однако после публикации интервью в ряде российских медиа 31-летний полузащитник отказался от своих слов.

«Я всегда говорил, что после моего дебюта за ФК «Краснодар» я сделал правильный выбор!! Я рад быть здесь и сыграть за клуб в Лиге чемпионов! Я очень уважаю свой выбор. Благодарю президента клуба за возможность играть здесь!» – написал Кабелла в сторис инстаграма.

Кабелла перешел в «Краснодар» 25 июля 2019 года за 13 миллионов евро.

В прошлом сезоне 31-летний футболист сыграл в РПЛ 24 матча, забил 8 мячей и сделал один ассист.

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