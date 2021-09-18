Арбитр матча 8-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростовом» Игорь Панин может быть отстранен от судейства.
Перед игрой капитан самарского клуба Александр Солдатенков и капитан ростовчан Максим Осипенко с помощью игры «Камень, ножницы, бумага» определили, кому принадлежит право развести мяч с центра поля. Таким образом, судья нарушил правило розыгрыша начального удара. Согласно правилам, победитель за право начать матч должен определяться подбрасыванием монеты.
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