Арбитр матча 8-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ростовом» Игорь Панин может быть отстранен от судейства.

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Перед игрой капитан самарского клуба Александр Солдатенков и капитан ростовчан Максим Осипенко с помощью игры «Камень, ножницы, бумага» определили, кому принадлежит право развести мяч с центра поля. Таким образом, судья нарушил правило розыгрыша начального удара. Согласно правилам, победитель за право начать матч должен определяться подбрасыванием монеты.

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«Крылья Советов» обыграли «Ростов» со счетом 4:2.

16-летний полузащитник самарцев Сергей Пиняев сделал первое результативное действие в РПЛ – отдал голевую передачу на Владислава Сарвели.

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