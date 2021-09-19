«Спартак» ищет замену Дмитрию Попову, который покинул клуб в августе. Новым спортивным директором красно-белых может стать испанец Мигель Торресилья.
Помимо Торресильи, «Спартак» рассматривает скаута «ПСЖ» Луку Каттани, сообщает «Спорт-Экспресс».
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Телеграм-канал «Мутко против» отмечает, что еще один претендент на пост – бывший спортивный директор «Милана» Рокко Майорино.
- В данный момент Мигель Торресилья занимает пост спортивного директора в «Сарагосе» – клуб выступает в испанской Сегунде.
- Ранее специалист работал в таких клубах, как «Сельта», «Бетис», «Спортинг» из Хихона и «Беверен».
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