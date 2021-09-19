Московский «Локомотив» достиг договоренности об аренде «Лужников» на 49 лет.
  • Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом
Как сообщил «Телеспорт» со ссылкой на близкий к клубу источник, руководство железнодорожников уже договорилось об аренде «Лужников», а теперь раздумывает над подачей этой информации общественности. «Локомотив» был близок к переезду на новую арену с начала текущего сезона, но позже было принято решение отложить этот вопрос.
Чемпионат России
«Было состояние шока». Карасев – о столкновении с Миранчуком
ВЧЕРА В 09:43
  • Домашний стадион «Локомотива» – «РЖД Арена». Он был открыт в 2002 году и вмещает 27 320 зрителей.
  • Информация о том, что домашняя арена железнодорожников может быть снесена, появилась в мае 2021 года.
Миллиардер Богуславский хотел вложиться в «Спартак». Федун отказал
Турнирная таблица РПЛ
Чемпионат России
Русские клубы без побед в ЛЧ и ЛЕ – что с таблицей коэффициентов?
17/09/2021 В 06:11
Чемпионат России
Смородская: «В еврокубках стыдно только за «Спартак»
17/09/2021 В 05:25