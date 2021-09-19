Московский «Локомотив» достиг договоренности об аренде «Лужников» на 49 лет.
Как сообщил «Телеспорт» со ссылкой на близкий к клубу источник, руководство железнодорожников уже договорилось об аренде «Лужников», а теперь раздумывает над подачей этой информации общественности. «Локомотив» был близок к переезду на новую арену с начала текущего сезона, но позже было принято решение отложить этот вопрос.
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- Домашний стадион «Локомотива» – «РЖД Арена». Он был открыт в 2002 году и вмещает 27 320 зрителей.
- Информация о том, что домашняя арена железнодорожников может быть снесена, появилась в мае 2021 года.
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