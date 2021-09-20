ЦСКА и «Спартак» подошли к дерби соседями по таблице, только в непривычной ее части. Команда Алексея Березуцкого занимает восьмое место в РПЛ, игроки Руя Витории – девятое. Обоим московским клубам не хватает пяти очков до места в топ-4.

Слабые результаты команд создали негативный фон вокруг дерби. На первый взгляд, противостояние ЦСКА со «Спартаком» скатилось к кризисной отметке. Команды действительно погрязли в проблемах, но по-разному.

ЦСКА: Березуцкий забыл о важном этапе развития

Лига Европы УЕФА «Спартак» снова проиграл – решаем, что делать с Виторией 15/09/2021 В 16:46

Главная проблема ЦСКА-2021/22 связана с матчами против топ-клубов. Если игры с «Уфой», «Ростовом», «Ахматом» и «Арсеналом» принесли команде 10 очков, то битвы с «Локомотивом», «Динамо» и «Зенитом» – ни одного. В матчах с российскими топами Алексей Березуцкий страдает болезнью Пепа Гвардиолы. Тренер «Манчестер Сити» выдумывает свежие тактические ходы под каждую важную игру. Армейцы тоже удивляют.

Как правило, в топ-матчах ЦСКА делится мячом с соперником. Против «Локомотива» команда Березуцкого атаковала 38% времени, против «Зенита» – 40%. Только в игре с «Динамо» показатель составил 55%. Столичная команда предпочитает аккуратную защитную модель. По PPDA – это показатель интенсивности прессинга – армейцы идут 11-ми.

Вариативность ЦСКА проявляется как раз в игре без мяча. Под матч с «Локомотивом» Березуцкий избрал схему 4-1-4-1. Центральные полузащитники Иван Обляков и Кристиян Бистрович иногда выдвигались в опорную зону соперника. Восьмерок страховал Максим Мухин. Переходами в средней линии ЦСКА хотел зачистить центральный канал.

Схема 4-1-4-1 в защите ЦСКА против «Локомотива» Фото: Other Agency

В матче с «Динамо» ЦСКА выстроился по-другому. Базовой схемой в защите оказалась 4-4-2. Антон Заболотный оставался в передней линии, а Федор Чалов пресекал передачи соперника в опорную зону. За счет девятого номера Березуцкий хотел нивелировать вклад Николы Моро.

Очертания схемы 4-4-2 в защите ЦСКА против «Динамо» Фото: Other Agency

Наконец, в игре с «Зенитом» ЦСКА перешел на систему с тремя центральными защитниками. Схему армейцев можно было описать как 5-4-1. Компактность на домашней половине должна была закрыть зону перед штрафной, куда забегают Малком, Клаудиньо и Вендел.

Схема 5-4-1 в защите ЦСКА против «Зенита» Фото: Other Agency

На первый взгляд, решения Березуцкого логичны. Алексей подстраивался под сильные стороны соперников. Однако тактическая гибкость не приносила ЦСКА результат. Почти все соперники выбили сильные атакующие цифры:

«Динамо» создало моментов на 2,37 xG – второй лучший результат в сезоне-2021/22;

«Локомотив» настучал на 1,42 xG – третий результат;

Только «Зенит» создал в матче с ЦСКА скромные 1,39 xG – второй худший показатель в кампании.

Березуцкий объяснил стремление к универсальности после игры с «Зенитом»: «Современным командам нужно использовать несколько схем. Мы не исключение». С одной стороны, Алексей прав. Тактическая гибкость – одно из главных качеств для футбольного успеха в 2021 году. С другой, тренер ЦСКА забыл о фундаменте. Для отладки запасных идей нужны основные.

ЦСКА при Березуцком выглядит командой, которая страдает от гибкости. Армейцам необходим базовый игровой план, свежий и узнаваемый рисунок. Надстройки и вариации нужно отлаживать позднее, когда будет готов фундамент.

Главная проблема Березуцкого в сентябре – отсутствие стандартного игрового рисунка.

«Спартак»: Витория вернулся к идеям Тедеско

«Спартак» Руя Витории – бесконечный источник проблем. К середине августа главными преградами на пути португальца казались реализация и роли звезд: например, Джордана Ларссона и Виктора Мозеса. К концу сентября ситуация изменилась.

С 14 августа реальные голы «Спартака» догоняют ожидаемые. Вот статистика после второго поражения от «Бенфики»:

Матч с «Уралом»: 1 гол, 1,14 xG;

Матч с «Арсеналом»: 1 гол, 1,13 xG;

Матч с «Сочи»: 1 гол, 1,27 xG;

Матч с «Химками»: 3 гола, 1,57 xG.

В большинстве матчей РПЛ «Спартак» забивает в соответствии с продвинутой метрикой. В игре с «Химками» команда и вовсе превзошла ожидания. В четырех поединках со стабильной реализацией красно-белые выбили семь очков и проиграли лишь однажды. Правда, без аномалий не обходится: например, во встрече с «Легией» команда Витории нанесла втрое больше ударов (23 против 7), но проиграла.

После скудного отрезка на старте сезона-2021/22 «Спартак» частично вернулся к наработкам Доменико Тедеско. Витория привил команде схему с тремя центральными защитниками: рядом с Георгием Джикией и Самуэлем Жиго действует Николай Рассказов.

На мяче «Спартак» действует с тройкой в первой линии – пример из матча с «Уралом» Фото: Other Agency

Схема 5-3-2 в защите «Спартака» Фото: Other Agency

В рамках забытой системы Джордан Ларссон вернулся на позицию форварда. На старте сезона-2021/22 швед играл десятку и почти не получал мяч в чужой штрафной – любимой зоне, откуда пришло большинство голов легионера в РПЛ-2020/21. В матчах с «Уралом», «Арсеналом», «Сочи» и «Химками» бомбардир раздал девять действий из чужой коробки.

«Спартак» все еще не пришел в себя. Активность Ларссона не конвертировалась в голы, а странные поражения (как в матче с «Легией») не исчезли. Тем не менее с середины августа Витория ищет оптимальные роли для футболистов и выравнивает результаты. Говорить о возрождении команды пока рано, но позитивная тенденция есть.

Дерби отчеркнет новый этап: проверит наработки Витории и покажет, готов ли Березуцкий вновь менять систему под соперника.

Все цифры взяты с WhoScored и UnderStat.

Чемпионат России Федун – об отставке Витории: «Это все домыслы» 30/08/2021 В 16:00