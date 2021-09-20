Главный тренер российской сборной Валерий Карпин заявил, что не изменил своего мнения по лимиту на легионеров и после слов президента России Владимира Путина.

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– Вы постоянно высказываетесь против лимита. Как вы думаете, с учетом того, что сказал Владимир Путин, реально ли, что сейчас лимит отменят?

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– Реально или не реально – не ко мне вопрос. Опять же Владимир Владимирович сказал, что лимит надо оставлять, я считаю, что нет. У меня есть мое мнение, которое я высказываю, а изменят или нет – зависит уже точно не от меня, – приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс»

Сборная России сыграла 3 матча под руководством Карпина: разошлась вничью с Хорватией и обыграла Кипр и Мальту.

Лимит на легионеров действует в разных вариантах с 2005 года.

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