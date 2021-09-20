Бывший футболист «Спартака» и «Ахмата» Александр Павленко в интервью Eurosport сравнил игру при Леониде Федуне или Рамзане Кадырове.

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– Где тяжелее психологически играть: в «Спартаке», где есть Федун и огромная база болельщиков, или в «Тереке» (ныне – «Ахмат»), где есть требовательный президент республики?

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– По давлению я могу поставить чуть выше «Спартак». Потому что больше освещается, может быть, чем «Терек». Но в Грозном, когда ты приезжаешь, есть болельщики и ожидания соответствующие, есть президент. Рамзан Ахматович классный. Никогда не напрягал. Все по делу было. Когда хорошо, приходил благодарил, и мы общались. Когда плохо, то тренер сам доносил все и мы сами это понимали.

Полностью интервью Александра Павленко появится на ютьюб-канале «Eurosport Интервью» в четверг, 23 сентября.

С 2020 года Павленко тренирует «Родину».

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