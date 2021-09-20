Российская Премьер-лига почтит минутой молчания память погибших при стрельбе в Пермском государственном университете (ПГНИУ).

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«20 сентября матчи Тинькофф РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Перми.

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В понедельник в Перми произошла трагедия. В результате стрельбы в Пермском государственном университете погибли люди.

Российская Премьер-лига выражает соболезнования родственникам и близким пострадавших. Оставшиеся матчи 8-го тура Тинькофф РПЛ начнутся с минуты молчания», – разместил текст заявления телеграм-канал РПЛ

20 сентября состоятся три матча: «Урал» – «Локомотив», «Рубин» – «Зенит» и ЦСКА – «Спартак».

18-летний студент открыл стрельбу в ПГНИУ. По последним данным Минздрава России на момент публикации новости, погибли шесть человек. Ранее сообщалось о восьми погибших. В общей сложности, согласно сообщению Минздрава, пострадали 24 человека (Следственный комитет заявлял о 28 пострадавших).

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