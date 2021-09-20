Болельщики ЦСКА скандировали оскорбительные кричалки во время матча восьмого тура чемпионата России против «Спартака».
«Вы рабы у шлюхи Федуна», – цитирует болельщиков Sport24. Отмечается, фанаты армейцев разместили на трибунах с изображением Заремы Салиховой, жены владельца «Спартака» Леонида Федуна. «Она все видит», – гласит текст на баннере.
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- «Спартак» и ЦСКА набрали по 10 очков после семи матчей.
- Лидирует в турнирной таблице РПЛ «Зенит», набравший 20 баллов после восьми игр.
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