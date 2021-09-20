Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе не смог открыть счет на 46-й минуте матча с ЦСКА. Аргентинец не попал по пустым воротам из убойной позиции.

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Сразу после начала второго тайма Руслан Литвинов пробил из-за пределов штрафной и попал в створ ворот Акинфеева. Голкипер отразил удар на ногу Понсе, который мог поразить пустые ворота.

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«Спартак» и ЦСКА набрали по 10 очков после семи матчей.

Лидирует в турнирной таблице РПЛ «Зенит», набравший 20 баллов после восьми игр.

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