ЦСКА победил «Спартак» в восьмом туре РПЛ-2021/22 – 1:0.

Единственный мяч забил Антон Заболотный после рикошета от Максимилиано Кофриса. Для нападающего это второй мяч в РПЛ-2021/22.

Руй Витория впервые выпустил в основе защитника Максимилиано Кофриса и полузащитника Руслана Литвинова. Бельгиец выходил на замену в матче с «Химками», россиянин ни разу не выступал за столичную команду в сезоне-2021/22.

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Перед игрой приз лучшему игроку ЦСКА в августе получил вингер Чидера Эджуке. В последний месяц лета нигериец забил два мяча. Награда за самый красивый гол месяца в составе столичной команды ушла полузащитнику Кристияну Бистровичу.

Первый тайм закончился без забитых мячей. Единственную желтую до перерыва получил Антон Заболотный за стык с Эсекиэлем Понсе на половине ЦСКА. Второе предупреждение судья Сергей Карасев выписал Наилю Умярову за единоборство с Аланом Дзагоевым. Третья карточка ушла Эмилю Бохинену, четвертая – Ивану Облякову.

На 91-й минуте Заболотный нарушил правила на Викторе Мозесе в центральном круге. За нарушение на нигерийце Антон получил вторую желтую карточку.

В конце первого тайма повреждение получил защитник ЦСКА Яка Бийол. Футболист встретил лицом удар Георгия Джикии. На старте второго тайма словенец понял, что не продолжит игру, и попросил замену.

В следующем матче ЦСКА сыграет с «Зенитом» из Ижевска. Начало – 23 сентября в 14:15 по московскому времени.

Ближайшая игра «Спартака» пройдет против «Уфы» 25 сентября в 19:00 по Москве.

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