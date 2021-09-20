Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий жестко раскритиковал арбитра Сергея Иванова за свое удаление в матче восьмого тура против «Зенита».

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«Судья Иванов профнепригоден, и я не считаю случайностью то, что у меня с 2006 года было одно удаление, когда я работал в «Москве». После этого почти 600 матчей в карьере на высшем уровне меня никто не удалял, даже в «Витессе», когда это было после игры и не было красной карточки. Два раза у меня удаление из трех за всю карьеру за 15 лет, и оба раза это делает Иванов. Я не считаю это случайностью. Он преднамеренно искал моменты.

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Надо человека убирать: он либо личные отношения переносит на профессиональную работу, либо профнепригоден. Его работа не может измениться, ему же не 16 лет, чтобы он прогрессировал. Даже матчи, которые мы выигрывали, он всегда судил безобразно. Я бы с удовольствием отвел судью Иванова. Из ныне действующих судей я его считаю самым слабым с огромным отрывом», – приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс»

«Рубин» уступил «Зениту» со счетом 1:3. Дубль оформил Артем Дзюба, еще один мяч забил Клаудиньо. Казанцы забили благодаря автоголу Дмитрия Чистякова.

Сергей Иванов удалил Леонида Слуцкого за две желтые карточки.

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