Пресс-служба ЦСКА опубликовала шутливый пост после матча восьмого тура против «Спартака». Армейцы обыграли красно-белых со счетом 1:0.
В твиттере ЦСКА появился популярный мем – фото молодого человека с ехидным выражением лица. «Когда обещал фанатам взять три очка против ЦСКА…» – гласит подпись к картинке.
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- Победный мяч в составе ЦСКА забил Антон Заболотный.
- «Спартак» потерпел третье поражение в последних четырех матчах.
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