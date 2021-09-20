Пресс-служба ЦСКА опубликовала шутливый пост после матча восьмого тура против «Спартака». Армейцы обыграли красно-белых со счетом 1:0.

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В твиттере ЦСКА появился популярный мем – фото молодого человека с ехидным выражением лица. «Когда обещал фанатам взять три очка против ЦСКА…» – гласит подпись к картинке.

Чемпионат России ЦСКА победил «Спартак» благодаря мячу Заболотного 2 ЧАСА НАЗАД

Победный мяч в составе ЦСКА забил Антон Заболотный.

«Спартак» потерпел третье поражение в последних четырех матчах.

Чемпионат России Понсе лишил «Спартак» очков – смотри на дикий промах аргентинца 3 ЧАСА НАЗАД