Руй Витория занервничал с первой минуты дерби. Дебютные указания португалец раздал до стартового свистка. То ли игроки «Спартака» неправильно расставились перед розыгрышем из центра, то ли тренерский штаб экстренно выдумал реформу – экс-коуч «Бенфики» нервно зашагал по технической зоне.

Причина – поражение от «Легии» и новая волна давления. Теперь ее усилит неудача с ЦСКА.

Для матча против «Спартака» Алексей Березуцкий выбрал схему с тремя центральными защитниками. Во время флеш-интервью тренер объяснил: 3-4-3 – не попытка подстроиться под соперника, ведь ЦСКА включал расстановку в играх с «Ахматом» и «Зенитом». Армейцы использовали формацию по-разному, а на мяче перестраивались на 4-2-4.

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Переход на схему с двумя центрдефами задавал Марио Фернандес. Второй номер занимал высокую позицию на правом фланге. Место фулбека уходило Кириллу Набабкину, изначально – одному из трех центральных защитников.

Пример перехода ЦСКА на расстановку с двумя центральными защитниками. Фернандес занимает высокую позицию, Набабкин сохраняет место в глубине Фото: Other Agency

С помощью Марио ЦСКА перегружал правый фланг. Базовым инструментом по выходу с домашней половины стали забросы на Фернандеса. Натурализованный бразилец вошел в топ-2 команды по верховым единоборствам (5), причем большинство из них (3) пришлось на продвинутые зоны у правого края.

Слева ЦСКА положился на дриблинг Чидеры Эджуке и активность Ивана Облякова. Нигериец выдал наибольшее в команде число обводок (6, но удачными вышли только 3), россиянин раскидал 60% передач с чужой половины.

Без мяча Березуцкий сконцентрировался на опорной зоне. Куинси Промес, Джордан Ларссон и Эсекиэль Понсе часто занимают пространство перед штрафной, откуда бьют и обостряют. Доступ к участку перекрывали Алан Дзагоев и Бактиер Зайнутдинов. Иногда на десяток «Спартака» выбрасывались центральные защитники.

Внимание ЦСКА к опорной зоне описывает отрезок на 11-й минуте. Сначала за Промесом приглядывал Дивеев Фото: Other Agency

Затем опека Промеса перешла под ответственность Дзагоева Фото: Other Agency

Когда Дзагоев переключился на другую цель, опека Промеса перешла к Зайнутдинову Фото: Other Agency

«Спартак» сохранил привычные настройки в атаке. Витория вновь выбрал схему с тремя центральными защитниками, задал высокие позиции для Айртона и Виктора Мозеса, возложил пасовую нагрузку на полузащитников и слегка освободил атакующее трио.

ЦСКА защищался по 5-2-3. Сохраняя стартовые 3-4-3, «Спартак» соглашался на полное отзеркаливание. В таких условиях команда сильнее зависела от личных навыков игроков: футболисты получали больше ситуаций один-в-один. Итог – гости набили 23 обводки, тогда как у соперников осталось лишь 16.

План Витории нельзя назвать провальным. «Спартак» выбил как минимум два острых момента: добивание Понсе на 46-й (0,32 xG) и удар Промеса на 90-й минуте (0,39 xG). Плюс к модели Руя адаптировались игроки со скамейки: например, Зелимхан Бакаев прорезал опорную зону ЦСКА на дриблинге перед пасом под отмененный мяч Куинси.

При этом «Спартак» оказался неготовым к игровым проблемам. Витория изменил систему только после гола Антона Заболотного. Модель ЦСКА, наоборот, легко пережила потерю Яки Бийола. Место словенца занял Кристиян Бистрович, который ушел в опорную зону. В первую линию передвинулся Фернандес.

После замены Бийола Фернандес защищался в первой линии Фото: Other Agency

Если обобщить, Березуцкий в большей степени положился на структуру, а Витория – на скиллы игроков. Тренерские акценты показали: при схожих схемах команды могут действовать по-разному. План «Спартака» не был проигрышным. Решающий мяч команда пропустила после личной ошибки Максимилиано Кофриса, а не в результате системной проблемы. Только ЦСКА легче переживал трудности внутри игры.

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