Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, предлагали ли ему вернуться в «Спартак» и что он думает по поводу всех этих слухов.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

«Когда я был в Австрии, тоже писали, что я с кем-то встречался. Ни с кем я не встречался, и я очень не люблю, когда мое имя фигурирует где-то, где меня нет. Никаких попыток, никаких действий не предпринимается. Вот я сейчас хожу на футбол, вот сейчас пошел на «Спартак», а потом пошел на «Локомотив», что мне теперь, на футбол нельзя ходить?

Чемпионат России Черчесов: «Уже звонили из Саудовской Аравии и Китая» 15/09/2021 В 17:08

Другое дело, что это будоражит общественность, «Спартак», в частности. Не хотелось бы создавать какие-то проблемы своему родному клубу. Всему свое время. Есть тренер, есть работа. Кстати, через пару недель скажу, с кем я общался, почему общался, сложилось или не сложилось. С кем я общаюсь – про тех никто никогда не узнает», – заявил Черчесов в программе «Футбол России» в прямом эфире телеканала «Россия 24».

В августе проходила информация, что у Черчесова со «Спартаком» предварительные переговоры, но московский клуб опроверг это сообщение.

20 сентября «Спартак» уступил ЦСКА со счетом 0:1.

Чемпионат России Казалось, карьера Черчесова завершена. Его хотят ЦСКА и «Спартак»? 07/09/2021 В 10:24