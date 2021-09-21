Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, что он думает о своей возможной отставке после поражения от ЦСКА в 8-м туре РПЛ. Он призвал не заниматься домыслами, а работать.

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«Сегодня нам не везло. Мы ценим наших фанатов, слышали их – огромное им спасибо за поддержку. По поводу моего положения в клубе – с самого начала мне было непросто, но я тренирую достаточно долго. Поэтому не надо говорить о слухах о моем увольнении, надо сохранять концентрацию и работать. Слухи – издержки профессии.

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Конечно, это непростой момент, игроки чувствуют ситуацию – невероятно, что произошло с «Легией» и ЦСКА, мы сделали все, чтобы победить. ЦСКА поймал удачу за хвост, но это футбол. Единственный выход – не говорить об этом, а работать, сфокусироваться на работе. Может, надо как-то закрыться. Я говорю с вами, так как это моя обязанность», – цитирует Виторию «Чемпионат»

20 сентября «Спартак» уступил ЦСКА со счетом 0:1.

После восьми матчей московский клуб занимает девятое место в чемпионате России, набрав 10 очков.

Лига Европы УЕФА «Спартак» снова проиграл – решаем, что делать с Виторией 15/09/2021 В 16:46