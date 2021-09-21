Когда спор заходит о тренерах, перевернувших мир, фанаты швыряются друг в друга именами: Гвардиола и тики-така, Кройф и тотальный футбол, Клопп и гегенпрессинг. Великие футбольные умы рисуют широкими мазками, лепят тренды на десятки лет. Они балансируют на вершине пищевой цепочки, но те, кто стоит у подножья, вносит вклад ничуть не меньше.

Взять бразильского коуча Иво Вортманна. Его карьера игрока – бледная вспышка длинной в семь лет: в 1971-м начал за «Гремио», а в 1978-м уже завершил в «Палмейрас». Главный клуб жизни – «Америка» из Рио-де-Жанейро. За нее трудолюбивый хав отмотал 100 матчей и ничего не выиграл. А когда закончил, то только через 10 лет начал тренировать.

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Глядя на тренерскую карьеру Вортманна, кажется, что Иво просто очень любит путешествовать по Бразилии и иногда летать на отдых в Катар и Эмираты. За 36 лет бразилец менял работу 38 раз. У него нет стоящих побед: в последний раз он выиграл юношеский чемпионат мира-89 со сборной Саудовской Аравии до 16 лет. Короче, Вортманн – самый банальный физрук. Но если бы не Иво, «Челси», «ПСЖ» и «Милан», вероятно, не досчитались бы нескольких очень весомых трофеев.

Иво Вортманн в конце 90-х Фото: Getty Images

Все началось в 2004-м в провинциальном бразильском клубе «Жуветуде», который как раз возглавил тренер-челнок. До Вортманна дошли слухи, что сам великий Бруно Конти приехал в их штат. Легендарный итальянец просматривал для «Ромы» какого-то парнишку из команды третьей лиги «Педрабранка». Но молодого полузащитника Конти забраковал, и Вортманн решил проверить наводку сам.

Когда мужчина посмотрел игру «Педрабранки», то сразу понял, в чем проблема этого паренька: он играет не на своей позиции – одаренного защитника зачем-то пихают в полузащиту. Пацана звали Тьяго Силва.

Тьяго родился в 1984-м в нищей семье. В пять лет он потерял отца – мужчина бросил семью. Мальчик рос тихим интровертом, но, как и для других детей бедняков, футбол казался ему единственным работающим социальным лифтом. Пределом мечтаний Силвы была игра в топ-лиге Бразилии – ни о какой Европе даже мыслей не было. Но «Фламенго», «Ботафого», «Мадурейра», «Олария» отвергли Тьяго, а его любимый клуб «Флуминенсе» даже отказался просматривать ноунейма. Так Силва оказался в третьем дивизионе.

Вортманн переманил 20-летнего игрока в «Жувентуде» и за сезон перековал среднего полузащитника в топового дефа чемпионата Бразилии. О его таланте заговорили в Европе – сам Жорже Мендеш перелетел океан специально, чтобы подписать Силву. Агент Криштиану Роналду быстро нашел юнге новый клуб – «Порту». Но Иво Вортманн был против трансфера.

Тьяго Силва Фото: Getty Images

«Я предупреждал Жорже: Тьяго – игрок первой команды. Вы потеряете время, если отправите его в «Порту», и он окажется в запасе», – рассказывал Иво. Но богатый и успешный агент Мендеш не послушал тренера-ноунейма. Трансфер оформили за 3,8 млн долларов.

В это время в России бизнесмен Алексей Федорычев купил «Динамо». Федорычев до этого инвестировал в «Монако» и познакомился с Жорже Мендешом, чтобы укомплектовать состав звездами. В 2005-м футбол Португалии был на подъеме: дошли до финала Евро-2004, погромили Россию 7:1, «Порту» с Жозе Моуринью и Дмитрием Аленичевым покорил сначала Кубок УЕФА-2002/03, а следом и Лигу чемпионов. Так что Алексей Михайлович решил купить успех.

«Динамо» спустило более 100 миллионов евро на покупку Дерлея, Луиша Лоурейры, Мигеля Данни, Коштиньи, Манише и его брата Жорже Рибейру, гигантского юниора Сисеру, чемпиона Европы Юркаса Сейтаридиса и других клиентов Мендеша. А еще Федорычев мечтал о приглашении тренера сборной Португалии Луиса Фелипе Сколари, который за несколько месяцев до этого довел Георгия Ярцева до истерики (те самые 7:1).

Готовить почву под приезд звездного тренера пригласили Иво Вортманна. Бразилец знал о связях «Динамо» с «Порту». А еще Иво слышал, что Тьяго Силва не сыграл ни минуты за «драконов». Тренер попросил привезти протеже в «Динамо».

«Он появился на стадионе, и я едва узнал его. Он был весь помятый, опухший, набрал 12 килограммов. Позже я узнал, что это было из-за лекарства, которое он принимал. Я действительно испугался за него», – вспоминал Вортманн.

Иво Вортманн Фото: Eurosport

Тьяго жаловался на спертое дыхание и боль в груди, но медики в Португалии не нашли проблем. А в «Динамо» вообще забили и подписали игрока без медобследования. Но даже с проблемами Тьяго покорил русских.

«Тьяго сразу произвел на тренерский штаб серьезное впечатление. Признаться, мне давно не приходилось видеть такого перспективного защитника. Данные у него были потрясающие: светлая голова, отличная игра и внизу и на втором этаже. Вот и поймали за хвост жар-птицу, думали мы», – вспоминал Андрей Кобелев, который тогда работал ассистентом Вортманна.

«Динамо» отправилось на сбор в Лиссабон. Силва плохо тренировался, чувствовал слабость. После сборов Силву привезли на обследование в больницу в Сокольниках, и у врачей запотели очки: у футболиста открытый туберкулез, еще чуть-чуть, и он начнет кашлять кровью. Защитника отстранили от тренировок и лечили три месяца. В том числе держали на карантине в маленькой комнате, в которой из удобств были только холодильник и ванная.

«Затем врачи сказали мне, что у Тьяго дыра в легком, и ему срочно нужна операция. Они предупредили меня: не ждите, что он вернется к тренировкам. Это означало конец карьеры – как бы он бегал без куска легкого? Риск смерти был реален», – ужасался Иво.

Тьяго Силва в «Флуминенсе» Фото: Getty Images

Тренер позвонил бразильскому агенту игрока Пауло Тониетто и попросил о помощи – он боялся, что друг умрет в России. Тониетто вместе с Мендешем нашли в Португалии врача Рамалью де Алмейду, который согласился принять Силву. Тьяго выписали из московской клиники спустя полгода безрезультатного лечения и перевезли в Европу.

Де Алмейду прочитал медкарточку Силвы и покраснел от злости: почти все лекарства, которыми пичкали Тьяго, бесполезны в его ситуации и отравляли ослабший организм. Через три месяца лечения у доктора Рамалью Тьяго смог дольше гулять на свежем воздухе. Еще через шесть недель начал бегать и играть в мини-футбол под присмотром. Через полгода Силва выздоровел.

Однако это испытание оказалось для защитника слишком тяжелым. Тьяго завершил карьеру и вернулся к семье в Бразилию. Тем временем Вортманн распрощался с «Динамо» и тоже прилетел на родину. Тренер-челнок недолго находился без работы – его позвал «Флуминенсе». Единственным условием Вортманна было приглашение Тьяго Силвы. Для защитника это был удар ниже пояса – он не мог отказать любимому клубу и возобновил карьеру.

Всего за сезон Силва набрал форму и стал лучшим защитником чемпионата. Вортманна тихо уволили через несколько месяцев после назначения, и он вернулся в «Жувентуде». А Тьяго привел «Флуминенсе» к их первой победе в Кубке Бразилии, за что получил прозвище O Monstro. Когда в 2009-м защитника купил «Милан», 50 тысяч человек пришли попрощаться с любимым игроком. После этого Силва выиграл чемпионаты Италии и Франции, а победа «Челси» в Лиге чемпионов-2020/21 стала возможна во многом благодаря его блестящей игре.

Тьяго Силва празднует победу «Челси» в Лиге чемпионов Фото: Getty Images

А Иво Вортманн продолжил перебирать клуб за клубом. Он не добился успехов как игрок или тренер, но коуч-челнок сначала подарил миру потрясающего футболиста, а затем спас ему жизнь. «Несмотря на то, что я не врач, я не мог смириться с тем, что в 2000-е кто-то все еще мог умереть от туберкулеза», – говорил Иво.

Футбол двигают вперед великие умы, вроде Гвардиолы, Клоппа или Фергюсона. Но стоит он на плечах маленьких людей с огромным сердцем.

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