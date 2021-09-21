Футболист ЦСКА Антон Заболотный рискует получить наказание после дерби со «Спартаком»: футболист отправился праздновать забитый мяч на трибуну, нарушив санитарный регламент. Этот вопрос рассмотрит Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании в четверг 23 сентября.
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«В основном на заседании будут рассматриваться вопросы нарушения санитарного регламента как зрителями, так и игроками. Это касается в том числе Антона Заболотного в матче со «Спартаком». Нарушители COVID-регламента на заседание не приглашаются. В повестке заседания еще есть вопросы скандирования, выхода за пределы технической зоны. В общем-то стандартные вопросы», – рассказал глава Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц по сообщению «Р-Спорт».
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  • Гол Заболотного принес армейцам победу над «Спартаком» в матче восьмого тура РПЛ (1:0).
  • Во встрече «Уфы» и «Химок», закончившейся победой уфимцев со счетом 3:2, также были выявлены нарушения коронавирусного регламента, такие как выбегание за пределы поля и общение с болельщиками в «грязной» зоне. Этот вопрос тоже включен в повестку заседания.
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