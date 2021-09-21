Футбольный арбитр Сергей Иванов отреагировал на критику главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. Иванов удалил коуча во время матча казанцев с «Зенитом», а после игры Слуцкий назвал судью профнепригодным.

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«У нас нет личного конфликта и неприязни, выходящей за рамки нашей работы. Задача судейской бригады – провести работу в рамках правил игры. Когда происходят нарушения, арбитр должен их фиксировать. Не нужно искать подводных течений в работе судей. Мы выходим на поле, чтобы профессионально сделать свою работу. Несмотря на то, что футбол – это спортивное противостояние, никто не заинтересован в конфликтах. Я с большим уважением отношусь к труду тренеров, зная, насколько он сложен. Труд арбитра – такая же сложная работа. Каждый из нас: игроки, тренеры, судьи – пытается делать свою работу качественно.

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Поскольку Леонид Викторович неоднократно покидал пределы технической зоны, по правилам игры арбитр обязан реагировать на данное нарушение. Подтверждаю слова Слуцкого: не было оскорблений, не было нецензурной брани. Если я не подходил к технической зоне команд, это не значит, что не было профилактической работы в ходе игры. Она велась с помощью резервного арбитра, с которым мы находились в постоянном контакте через переговорные устройства. Если тренер выйдет раз на один-два метра, на это можно закрыть глаза. В понедельник нарушения были очевидными, поэтому последовали санкции. Я готов к диалогу, если мне позволят, могу объяснить, почему было принято на поле каждое решение. Готов к разговору с Леонидом Викторовичем, уважительно отношусь к нему и ко всем участникам процесса», – приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

«Рубин» уступил «Зениту» со счетом 1:3. Дубль оформил Артем Дзюба, еще один мяч забил Клаудиньо. Казанцы забили благодаря автоголу Дмитрия Чистякова.

Сергей Иванов удалил Леонида Слуцкого за две желтые карточки.

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