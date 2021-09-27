Валерий Карпин удивил всех, включив Артема Дзюбу в расширенную заявку на октябрьские матчи сборной России. Казалось, хеппи-энд – заряженный Дзюба приедет, забьет парочку голов Словении и Словакии и вновь закрепится в основе. Но форвард «Зенита» неожиданно отказался и мотивировал решение недостаточно хорошей формой.

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Однако это далеко не первый случай отказа в истории сборной России. Подобный маневр провернул в далеком 2008 году другой зенитовец – Игорь Денисов. Триумфальные для «Зенита» 2007 и 2008 года с победами в чемпионате России и Кубке УЕФА открыли дверь в сборную для многих футболистов. Например, для Романа Широкова, который впервые получил вызов в национальную команду. Другие закрепились в основе и стали авторитетными фигурами в коллективе, как Константин Зырянов. Схожего прогресса мог добиться и Денисов, если бы не его тяжелый характер и тяга к неприятностям.

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Прогресс в «Зените»

Одним из главных героев той команды Дика Адвоката был Денисов. Изначально полузащитник начинал при голландце запасным, но к началу 2008 года превратился в бесспорного лидера. Все из-за перехода Адвоката со схемы 4-4-2 на 4-3-3, в которой команде требовался дополнительный игрок в центр к Анатолию Тимощуку и Константину Зырянову. Дик выбрал на эту роль Денисова, который в центре чувствовал себя увереннее, чем на флангах. Игорь воспользовался шансом и стал игроком основы – с марта по октябрь полузащитник не пропустил ни одного матча и лишь в одной встрече не отыграл полностью все 90 минут.

Игорь Денисов («Зенит») против Бенуа Шейру («Марсель») Фото: Getty Images

Адвокат так вспоминал работу с Денисовым: «Если быть честным, в «Зените» ему со мной пришлось очень непросто. Особенно в самом начале работы в Санкт-Петербурге. А уже потом именно я поставил его на позицию Тимощука. Поначалу он не мог в это поверить! Приходилось говорить ему: «Послушай. Ты не бомбардир и не тончайший распасовщик. Но у тебя есть такие-то и такие-то качества, чтобы здорово играть в этом амплуа».

Треугольник Тимощук – Денисов – Зырянов стал одной из причин победы «Зенита» в еврокубке. Можно вспомнить и классные подключения Игоря к атаке – например, легендарный разгром «Байера» 4:1 на выезде в четвертьфинале. Он не случился бы без Игоря, который почувствовал себя Пашей Погребняком. В контратаке Игорь забежал к воротам Рене Адлера, получил пас от Виктора Файзулина в зоне 11 метров и в касание пробил в ближний угол. Через месяц «Зенит» вынес «Баварию» на «Петровском» и помчал в Манчестер за трофеем.

14 мая, в день финала Кубка УЕФА-2007/08, тренер сборной России Гус Хиддинк обнародовал расширенный состав команды на Евро-2008 из 25 футболистов. В нем не нашлось места для зенитовцев Виктора Файзулина и Игоря Денисова, зато было – для Ивана Саенко (вылетевшего из Бундеслиги с «Нюрнбергом») и Романа Адамова (за полгода забил два гола в «Москве»). Евро был отличной возможностью для Денисова наконец дебютировать за сборную. Хиддинк и ранее вызывал футболиста, но все время оставлял на скамейке.

Обида на тренеров

«Перед финалом Кубка УЕФА пришел запрос, кто едет на чемпионат Европы. Меня в этом списке не было. Но в 2007 году я выиграл чемпионат России, Суперкубок России, а на завтра у нас финал Лиги Европы, в котором я играю в составе «Зенита». И я не еду даже 15-м или 20-м игроком сборной… Когда увидел эту бумагу, для меня Земля перевернулась. Я говорю: «Как так?!» А там футболисты, которые... Я не хочу даже», – вспоминал Денисов в подкасте Дмитрия Сычева.

Игнор Хиддинка разозлил Игоря, который в тот вечер забил победный мяч «Рейнджерс» в финале и фактически принес «Зениту» первый еврокубковый трофей. Утром на телефон полузащитника раздался звонок. Это был Александр Бородюк, ассистент Гуса.

Александр Бородюк Фото: Спорт-Экспресс

«Я позвонил Денисову и сообщил, что мы приглашаем его в сборную. В ответ слышу: «Спасибо, но я не приеду». Я задал ему вопрос «Почему?». В ответ слышу: «Просто не приеду и все». На том и расстались», – сообщил Бородюк. Хотя вероятнее, реальный ответ Денисова был намного жестче. Очевидцы сообщали, что Бородюк даже побледнел.

«Я был немножко нетрезв – мы с Радимовым в аэропорту вискаря глушили. И тут мне набирает Бородюк и кидает эту фразу, на которую я ответил очень жестко. Послал Бородюка и не только его, а в совокупности всех и вся. С этого дня у меня со сборной не заладилось. И вообще не пошло потом», – вспоминал Денисов.

Сидевший рядом с Денисовым в аэропорту Владислав Радимов тоже был шокирован ответом одноклубника. Узнав об отказе Игоря уезжать в сборную, Радимов сказал: «Я таких дебилов, как ты, еще не видел». И ушел.

«Я человек, который не просто приезжает по звонку. Я хочу быть в бумаге, вы меня должны четко вызвать. Я патриот своей страны, я люблю страну, я фанат своей страны, но так вызывать меня в сборную – мне этого не надо. Даже чемпионат Европы, чемпионат мира. Главное, что у меня есть свои принципы, от которых я никогда не уйду», – говорил Денисов.

Через несколько дней Игорь все-таки остыл и вместе с агентом Павлом Андреевым уговаривал Гуса Хиддинка вернуть его в сборную, но тот отказался. «Когда я сообщил Денисову о вызове, он заявил, что не приедет, а через неделю пришел вместе с агентом. Тот, надо сказать, проявил себя профессионалом. Объяснялся за игрока, убеждал, что тот готов вернуться. Денисов же сидел молча, уткнувшись носом в пол. А потом стал рассказывать журналистам, какой он крутой. Любит себя так представить. Не хочется о нем даже вспоминать», – вещал Бородюк.

Что было дальше

Про сборную вы и так прекрасно знаете: команда Хиддинка провела исторический чемпионат Европы-2008 и дошла до полуфинала, где уступила будущим чемпионам из Испании. Денисов начал вторую половину чемпионата в роли бессменного лидера питерцев и осенью заслужил новый вызов в сборную. «Я же потом прилетел, пожал Хиддинку руку. Он спросил: «Ко мне у тебя есть претензии?» У меня не было к нему никаких претензий. Он мне импонирует как человек – классный дядька, добрый», – рассказывал полузащитник.

Россия Голландия Евро 2008 Фото: Imago

11 октября футболист дождался дебюта за национальную команду и вышел в старте против сборной Германии. Игорь принял участие почти во всех матчах отборочного цикла ЧМ-2010, но так и не помог команде попасть на турнир в ЮАР. Все из-за провального матча в Мариборе против сборной Словении.

Денисов отыграл лишь в двух крупных турнирах со сборной – на провальных Евро-2012 и ЧМ-2014. Последний матч за команду полузащитник провел 5 июня 2016 года против Сербии. Во втором тайме Игорь получил травму бедра, из-за чего пропустил Евро-2016, на который должен был поехать ключевым игроком при Леониде Слуцком. После эпичного провала на турнире Слуцкого заменил Станислав Черчесов, который моментально закрыл игроку дорогу в сборную.

Всему виной старый конфликт в московском «Динамо» в 2015 году. Денисов регулярно выражал недовольство кадровыми решениями Черчесова. В частности, футболист негодовал из-за отсутствия в стартовом составе Артура Юсупова и периодического появления на поле Бориса Ротенберга, сына тогдашнего президента клуба. Во время одной из перепалок Денисов назвал тренера клоуном, на что Черчесов ответил: «Пошли в душ, я тебе там шею сломаю». После этого Денисова отстранили от тренировок и выставили на трансфер, но после отставки Станислава Саламовича санкции были сняты.

Из-за давней обиды Черчесов даже не рассматривал Игоря в качестве кандидата на домашний ЧМ-2018, несмотря на многочисленные просьбы болельщиков. Но даже без Денисова сборная справилась и дошла до четвертьфинала.

На вопрос, жалеет ли Денисов о чем-нибудь, футболист ответил однозначно: «Нет. Я вообще ни секунды ни о чем не жалею. Кроме Махачкалы, в которой не получилось».

Игорь Денисов в «Анжи», 2013-й год Фото: Getty Images

Печально, что карьера Игоря запомнилась не столько трофеями вкупе с прекрасной игрой в полузащите, сколько вечными скандалами со всеми подряд. Ведь вместо поддержки сборной на крупных турнирах у экрана телевизора Денисов мог помочь ей напрямую на футбольном поле.

Или он так и помог ей, освободив от новых скандалов с участием себя?

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