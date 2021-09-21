Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий необычно поздравил с днем рождения президента «Шахтера» Рината Ахметова.
«Дорогой Ринат Леонидович Ахметов, я вас поздравляю с днем рождения. Желаю вам много счастья, быть всегда таким крутым, какой вы есть, настоящим примером Донбасса и всей Украины. Вы – мой пример, спасибо за все, что вы сделали для моей семьи. Извините, конечно, что в форме «Зенита», но такие времена. Надеюсь, что еще с вами поработаем», – сказал Ракицкий в сторис, опубликованных в инстаграме «Шахтера».
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- Ракицкий перешел в «Зенит» из «Шахтера» в январе 2019-го за 10 млн евро.
- После перехода защитника перестали приглашать в сборную Украины.
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