«Боруссия» изучает возможность приобретения полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

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Об интересе «Боруссии» к 18-летнему игроку со ссылкой на источник в дортмундском клубе сообщает РБК : «Глава скаутского отдела Маркус Пилава следит за Арсеном. Пристально изучать его стали во время молодежного чемпионата Европы в Венгрии. Игрок понравился скаутской службе, и клубу было предложено рассмотреть его кандидатуру на возможный трансфер».

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Еще один собеседник РБК, знакомый с ситуацией, подтвердил информацию о просмотре «Боруссией» Захаряна: «Игрока просматривали, но на данный момент никаких официальных контактов «Боруссии» с «Динамо» или представителями игрока не было. В клубе хотят видеть его игру на международном уровне, поскольку это один из главных критериев качества молодого игрока. Только после этого «Боруссия» намерена перейти к переговорам с представителями игрока и «Динамо».

Международный опыт и физическое развитие – главные недостающие параметры, которые ему необходимы для перехода не только в «Боруссию», но и в другой солидный европейский клуб. Пока он на карандаше «Боруссии».

На старте РПЛ-2021/22 Захарян забил 2 мяча и сделал 2 ассиста в восьми матчах.

В сентябре 18-летний полузащитник дебютировал в составе сборной России.

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