Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношении к тому, что форвард Артем Дзюба решил отказаться от вызова в сборную России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

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– Как вы отнеслись к словам Дзюбы, который сказал, что не поедет в октябре в сборную России, поскольку пока не набрал оптимальную форму и не готов помогать команде на сто процентов?

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– Это исключительно решение Артема. Каждый игрок принимает решение, исходя из внутреннего состояния и тех или иных жизненных обстоятельств. Поэтому это его решение. Мы уважаем это решение. Он – взрослый человек. Сам знает, что ему лучше и как, – приводит слова Семака официальный сайт «Зенита»

8 октября сборная России примет Словакию, а 11-го на выезде встретится со Словенией.

После 6 туров отбора ЧМ-2022 Россия делит лидерство в группе H с Хорватией. Обе команды набрали по 13 очков.

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