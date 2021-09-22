Экс-футболист «Спартака» Александр Павленко в интервью Eurosport вспомнил о том, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов видел в нем задатки звезды. Но чего-то не хватило.

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– Вы играли вместе с Черчесовым, потом ты играл у него. Это порождало какие-то шутки?

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– Нет. Черчесов единственное, что сказал мне, когда мы еще играли: «Я думал, ты будешь звездой. Серьезной. Были видны задатки. Но почему-то ты себя не реализовал».

– Почему?

– Может, не было кого-то со стороны, чтобы подсказать, как правильно себя вести. По тренировкам я не сачковал. Я больше говорю о болельщиках, о какой-то имидж–деятельности, может, пиара не хватило, какой-то наглости. Я был всегда таким правильным, спокойным.

Полностью интервью Александра Павленко появится на ютьюб-канале «Eurosport Интервью» в четверг, 23 сентября.

С 2020 года Александр тренирует «Родину».

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