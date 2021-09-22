Главный тренер волгоградского «Ротора» и бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов подал в суд на американскую социальную сеть фейсбук.

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В иске заявлено, что соцсеть считает любое упоминание его фамилии пренебрежительным названием представителей украинской нации, что затрудняет пользование ресурсом. Тренер намерен потребовать от компании компенсацию морального вреда.

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«Ни я, ни мои друзья, ни знакомые не можем нормально использовать фейсбук и инстаграм. Мне много людей говорили, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», – цитирует Хохлова «Октагон»

Следующее заседание по делу Хохлова состоится 5 октября.

Такая участь постигла не только Хохлова. Ранее фейсбук банил американку Isis Anchalee (Айсис Аншали), чье имя совпадает с английской аббревиатурой запрещенной на территории РФ организации ИГИЛ

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