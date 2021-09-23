В конце июля Валерий Карпин понял, что не может совмещать должности в сборной России и «Ростове». После поражения от «Зенита» коуч принял тяжелейшее решение: встретился с ростовскими боссами и признал, что уже не тянет эту работу. Карпина отпустили – казалось, это взбодрит команду, которая в 2021 году обыгрывала только аутсайдеров.

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Изначально планировалось, что вместо Валеры назначат кого-то молодого и экспрессивного – ходило немало разговоров про Мурада Мусаева и Дана Петреску. Но затем руководство области начало давить на руководителей «Ростова», продвигая кандидатуру Курбана Бердыева. С одной стороны, с именем этого тренера связаны крутейшие матчи ростовчан в еврокубках. С другой стороны, Бердыев некрасиво покинул клуб: судился, требовал деньги, тряс расписками – в общем, ситуация была скандальной.

Чемпионат России «Ростов» назначил Семина. Контракт подписан на 2 года 04/08/2021 В 09:06

Из-за давления от губернатора менеджерам «Ростова» требовалось найти статусную альтернативу Бердыеву – ей и стал трехкратный чемпион России Юрий Семин. Для него это был первый серьезный вызов после «Локо», а начальники «Ростова» верили, что Палыч резко оживит заскучавших игроков. Говорят, кандидатура Семина не слишком воодушевляла разве что Валерия Карпина, но бывший тренер все равно красиво передал дела и отъехал в сборную.

Все это происходило полтора месяца назад. С тех пор «Ростов» отыграл семь матчей: одна победа, три ничьи, три поражения. Сейчас команда Семина занимает 14-е место в РПЛ и уже вылетела из Кубка, причем крайне позорно – в душу Палычу навалила «Чайка» из ФНЛ. Печальнее всего, что лузерство нельзя свалить на календарь или обстоятельства. «Ростов» уступал и топам (ЦСКА), и середнякам («Крылья»), и дома, и в гостях, и с Норманном, и без норвежца.

Всерьез анализировать команду Семина бесполезно: почти по всем ключевым показателям ростовчане находятся примерно на 11-12 месте в лиге. Их губят не системные ошибки, а тотальный рандом в обороне, который особенно наглядно был виден в двух последних играх – с «Крыльями» и «Чайкой». Игроки не под диктофон жалуются, что им не хватает теории, но Палыч ничего не меняет.

Неудивительно, что после вылета из Кубка Семин был в трауре. «Мы не оправдываем ожидания. Психологическое состояние не лучшее. Ситуация очень непростая, но оптимизм должен быть у всех. Свои оценки руководители сделают, мы их примем так, как есть».

Судя по тому, что Семин уже начал говорить про боссов, он понимает: есть вероятность отставки после ближайших туров. Палыч проворачивал подобное в «Анжи» ровно шесть лет назад: появился на десять игр, дернул только «Спартак» Аленичева, а затем подал в отставку и отказался от компенсации.

Проблема в том, что в 2015-м Семин жаловался на невезение, а сейчас такие отсылки будут смотреться нелепо. Да, Мамаеву не фартануло с рукой против «Крыльев», а Комличенко коряво ударил в пустые с «Чайкой», но в целом «Ростов» играет совершенно рандомно – словно у команды отсутствует тренер. Даже единственная победа добыта на последних минутах у новичка РПЛ. Получается, в 2021-м у «Ростова» все еще нет ни одного звонкого достижения – только унылые превозмогания тамбовов и других резидентов из зоны вылета

В следующих пяти турах Палыч сыграет против «Ахмата», «Локомотива», «Сочи», «Арсенала» и «Спартака» – этот период и станет решающим. Нужно набирать дома с «Ахматом», затем на эмоциях валить Николича (Семин явно давно готовит месть), а еще обыгрывать Графа Божовича (Тулу тоже шатает) и настраивать парней на «Спартак». Так что именно октябрь покажет, способен Семин перезагрузить «Ростов» или пора уходить, как из керимовского «Анжи».

Жаль только, что в 2021-м это будет уход не в отпуск, а на счастливую пенсию.

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