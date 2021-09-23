Если бы в конце прошлого сезона, когда «Уфа» всеми силами спасалась от вылета, кто-нибудь сказал, что главным явлением русского футбола в сентябре станет форвард «Уфы», какая была бы реакция? Но это случилось – Гамид Агаларов, 21-летний нападающий башкирского клуба, сейчас – главный бомбардир РПЛ. На его счету 8 мячей за 8 игр, и это только за клуб – а ведь был еще перерыв на молодежную сборную, в которой Гамид забил трижды в двух играх (в том числе – единственный гол испанцам). В сумме – 10 матчей, 11 голов. В 21 год. Это как?

Не дает интервью из-за отца. Пока

Удивительное дело – молодой российский игрок забивает много и на любой вкус – обеими ногами, головой, с пенальти, из сложных позиций, а потом попадает в расширенный список сборной. Но медиа не тиражируют интервью, не спрашивают о переходе в «Зенит» или «Спартак», а сам футболист не рассказывает о мечтах играть в Европе.

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Руслан Агаларов – отец Гамида Фото: Getty Images

Дело в окружении. Гамида от славы ограждают буквально все, но первый в этом списке Руслан Агаларов, отец футболиста. Руслан – сам когда-то играл, он легенда и бывший тренер «Анжи», и именно он запретил сыну давать интервью, за исключением обязательных. Конечно, это никого не остановило, просто вместо игрока начали беспокоить уже отца. Где-то интервью на 10-м он сдался – сказал, что «ПОКА запретил сыну общаться со СМИ». Чтобы не зазвездился, работал и адаптировался к новому статусу, и никому не надо переживать – это временная мера.

Ощущение такое, что берегут Гамида чрезмерно – Шамиль Газизов называет вызов в сборную авансом, а самому футболисту говорит, что сделано только полшажочка. Гаджи Гаджиев, не чужой Агаларову человек, тоже советует не расслабляться и доказывать в ближайших турах, что включение в список произошло не зря.

Но так было не всегда. Гамид Агаларов раньше охотнее общался с прессой – тем более что поводы всегда были.

Решал в молодежке, играл в основе «Анжи»

Если детальнее рассматривать карьеру Гамида, то выяснится, что он забивал постоянно и везде. На том уровне и в таком возрасте это не редкость, конечно, но и форвард планку не опускал. Для примера – стартовал в молодежке родного «Анжи» и забил 16 голов в 42 матчах. И это при том что основным форвардом Агаларов не был, проводил на поле в среднем час за игру.

Дальше – вызов в сборную U-18, дебют за «Анжи» в РПЛ и вызов в U-19. В Премьер-лиге забить не удалось, но в сборных у Гамида была неплохая статистика. Тогда тренер молодежной сборной Андрей Гордеев так говорил про Агаларова: «Игрок неплохо обучен тактически, в каждом матче имеет голевые моменты – это означает, что Гамид мыслит на поле, не ждет развития событий, а пытается предугадать их развитие». Тогда же Гордеев посоветовал футболисту спуститься в клубную молодежку, раз тот не тянет основу – все ради физической формы.

Гамид Агаларов (молодежная сборная России U-21) Фото: Getty Images

Правда, спускаться Агаларову было уже особо некуда – «Анжи» рухнул в ПФЛ, и в новом сезоне привлекал игроков молодежки на помощь. Форвард провел за команду 15 матчей, забил 5 мячей, отдал 3 ассита и этим привлек внимание двух клубов. Первым был «Зенит» – питерцы хотели укрепить вторую команду, но не договорились по цене. Тут подсуетилась «Уфа», но дальше данные разнятся – Transfermarkt говорит, что Агаларов перешел в клуб за 180 тысяч евро, инсайдеры говорят о 7 миллионах рублей, сам футболист заявляет, что перешел свободным агентом. Правда где-то посередине.

В «Уфе» дагестанец забуксовал – не потянул уровень РПЛ и отправился в молодежку. Для нее он оказался очень хорош, и Гамида вновь привлекли к основной команде, но до зимы все было совсем печально – в общей сложности Агаларов наиграл около сотни минут. В руководстве «Уфы» решили – раз форвард слишком хорош для молодежки, но слишком сырой для РПЛ, пускай отправляется в аренду в ФНЛ. И не прогадали.

Тянул «Волгарь» в ФНЛ

Выбор пал на «Волгарь», клуб из середины таблицы ФНЛ. Почти сразу стало ясно, что для Агаларова это хороший вариант. Дебютировал он ярко – вышел на 73-й минуте игры с «Енисеем» и уже через несколько секунд забил с отскока. Ту игру «Волгарь» завершил победой с разгромным счетом 4:1.

«Он приехал очень заряженным, потому что в «Уфе» не проходил в основной состав, – вспоминает для Eurosport.ru Даниил Горовых, одноклубник Гамида в «Волгаре», – в то время у нас была достаточно высокая конкуренция. Но он не опускал руки, психологически очень сильный парень, боец».

Два мяча Гамид забил с пенальти, а Даниил объяснил почему – дело в хладнокровии и решительности: «У нас не было штатного пенальтиста, когда мы начинали играть вторую часть сезона.

Но когда пришло время, Гамид с уверенным взглядом пошел, взял мяч и сказал: «Я буду бить».

Хотя на тот момент было много взрослых и опытных ребят, он уверенно пошел и забил. Так он стал штатным пенальтистом».

Всего за «Волгарь» форвард забил 5 мячей за 14 игр, это примерно треть от всех голов астраханцев за полгода. Что интересно, Агаларов забивал как правило решающие мячи – каждая игра (кроме разгрома «Енисея»), где у него был гол, заканчивалась со счетом 1:1.

Выстрелил в «Уфе» с бешеной реализацией

После Астрахани Агаларов вернулся сильнее, но до стартового состава «Уфы» его допустили не сразу. С ЦСКА выпустили под конец встречи, он неплохо помог обороняться, но не более того. Зато игра против «Динамо» ему запомнится надолго. За 19 минут (именно столько Гамиду дали времени, когда уфимцы летели 0:2) форвард сделал дубль и почти спас игру – сначала красиво добил с отскока, потом грамотно открылся в центре штрафной. «Динамо» в концовке вырвало победу и немного омрачило дебют, но в следующей встрече Агаларов вышел уже в основе.

Гамид Агаларов («Уфа») Фото: Eurosport

Первый матч в старте не задался, но это был «Локомотив», и против соперника высокого уровня Гамид сыграл неплохо, отлично боролся и зарабатывал фолы. Ударов по воротам не нанес, но с «Локо» это не сильно удивительно. А вот дальше уже как в сказке.

С «Нижним Новгородом» Агаларов реализовал выход один на один, с «Зенитом» хорошо открылся в центре штрафной и замкнул передачу, «Крыльям» забил с пенальти, дальше – сборная U-21, но и в ней не потерялся – сначала запрессинговал испанского вратаря, потом забил две красоты Мальте – парашютом через голкипера и затылком с 10 метров. Дальше забил «Сочи» головой, потом случился дубль «Химкам», когда Гамид сначала принял мяч в штрафной и из ничего сделал гол, а потом замкнул подачу со штрафного.

И что удивительно, по данным «РБ Спорт», играет Агаларов всего за 300 тысяч рублей в месяц. Забивая при этом больше многих миллионеров РПЛ.

Любит бороться за мяч, а не выезжать на технике

Сентябрь Агаларов начал дебютом в сборной U-21, даже успев забить. А уже в октябре он, похоже, будет в сборной Карпина. Но есть ли у его вызова другое обоснование, кроме первого места в топе бомбардиров?

На самом деле есть. Гамиду Агаларову не просто повезло забить восемь голов – он уже вполне самостоятельная тактическая единица со своим функционалом. Он, конечно, не российский Месси или Роналду, но называть его «нашим Оливье Жиру» вполне можно – такой же типаж, который очень любит борьбу в штрафной, и именно в таких условиях он наиболее эффективен. Даже нетипичный для себя гол после выхода один на один с голкипером Гамид забил после того, как выиграл борьбу, а не, например, отлепился от защитника.

Для Карпина это открывает сразу несколько тактических возможностей. Во-первых, вряд ли Агаларов (если вообще получит финальный вызов) будет выходить в старте. Но выходить в конце встречи и напрягать оборону соперника борьбой и постоянным движением в скоплении в штрафной – как вариант. Во-вторых, Агаларов выигрывает достаточно верховых единоборств, на уровне с Константином Тюкавиным и Сердаром Азмуном – это его качество можно использовать для игры с двумя форвардами, например с Заболотным, если Карпин решится использовать эту схему в тяжелых матчах.

Гамид Агаларов борется за мяч в матче со «Спартаком» Фото: Getty Images

Наконец, с натяжкой Агаларова можно назвать джокером – в этом году он трижды забивал мячи, выходя на замену, и все три раза это были рабоче-крестьянские голы, добытые в толпе соперников в концовках матчей. Так что Гамид наверняка сможет принести пользу – когда все плохо и немного непроходимо, это как раз его стихия, в которой он забивал уже многократно.

Возвращаясь к разговору об интервью, из тех времен, когда форвард их еще спокойно давал, известно – он знает английский (языковая школа у мамы), хочет в Европу (Англия или Испания), немалое место в его жизни занимает ислам. Об этом говорит и он сам, и уже упомянутый Даниил Горовых: «Конечно, ислам очень важен для него. Я не знаю, насколько это влияет на его результаты, но он очень гордится тем, что мусульманин».

Одно время один из его главных постулатов в карьере звучал так:

«Самое главное – делать себе имя, чтобы потом оно играло на тебя»

Имя себе Гамид уже сделал неплохое – если не остановится, то скоро оно начнет играть на него как следует.

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