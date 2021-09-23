Вынесено наказание главному тренеру «Краснодара» Виктору Гончаренко за нецензурные выражения и оскорбления в адрес арбитра Ивана Сиденкова в матче с «Ахматом» 18 сентября, за что он во время игры получил красную карточку.

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«В соответствии с частью 1 статьи 95 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение, выразившееся в использовании нецензурных выражений в отношении Официальных лиц матча – дисквалифицировать главного тренера ФК «Краснодар» г. Краснодар Гончаренко В.М. на 3 (Три) матча Российской Премьер-Лиги, из которых 2 (два) матча считать реальным исполнением, а 1 (один) матч – условной спортивной санкцией и оштрафовать его на 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Чемпионат России Tribuna.com: Гончаренко отказался возглавить сборную Белоруссии 14/06/2019 В 21:39

Установить испытательный срок для главного тренера ФК «Краснодар» г. Краснодар Гончаренко В.М. 2 (два) года с момента принятия решения», – сообщается на официальном сайте РФС