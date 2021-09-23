Бразилец Клаудиньо рассказал, что он думает об игре на старте сезона за новый для себя клуб – петербургский «Зенит».

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– Как можешь оценить свои первые матчи за «Зенит»?

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– Я считаю, что все складывается действительно хорошо. Я выступаю за самый популярный и титулованный клуб России. В первых матчах я неплохо вписывался в игровую модель команды, привыкал к манере игры партнеров, к их стилю игры. Во встречах с «Челси» и «Рубином», мне кажется, я был полезен команде. Я уже неплохо адаптировался к игре «Зенита».

– Помог ли снять напряжение первый гол за «Зенит»?

– Конечно. Этот забитый мяч был необходим мне для уверенности. Гол пришел в нужное время, теперь мне будет проще проявлять себя на поле. Благодарю Бога за этот гол, а также за то, что он подарил мне здоровье, чтобы заниматься любимым делом – играть в футбол, – приводит слова Клаудиньо Yahoo Esportes

Клаудиньо – олимпийский чемпион по футболу в Токио в составе сборной Бразилии.

«Зенит» лидирует после 8 туров в Чемпионате России, набрав 20 очков.

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