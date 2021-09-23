РФС сообщил о назначении инструктора ФИФА и УЕФА португальца Витора Перейры главой Департамента судейства сроком на два сезона. Он сменил Виктора Кашшаи, покинувшего пост 13 сентября.

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На Перейру будут возложены все вопросы судейства, включая стратегическое развитие, подготовку и образование российских арбитров. К исполнению возложенных обязанностей он приступит в ближайшие дни.

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«Мы рады сообщить о начале сотрудничества с Витором Перейрой. Его опыт поможет нам продолжить начатую реформу, направленную как на повышение качества работы и квалификации действующих арбитров, так и на подготовку новых кадров по программе «Таланты и наставники». Уверен, высокий профессионализм и опыт Витора позволят нам сделать существенный шаг вперед как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», – приводит слова главы Судейского комитета Ашота Хачатурянца официальный сайт РФС

Перейра – бывший арбитр ФИФА и УЕФА.

Он работал на ЧМ-1998 и ЧМ-2002, а также на финальных матчах еврокубков в 2000-е.

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