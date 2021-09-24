14 сентября Нобель Арустамян пальнул жгучим инсайдом: Арсен Захарян может уехать в «Барселону». Журналист утверждает, что скауты каталонского клуба отсматривали полузащитника в Москве. Спустя шесть дней РБК доложил : за звездой «Динамо» следит дортмундская «Боруссия», которую смущают скудные физика и международный опыт универсала.

Насколько правдивы инсайды Нобеля и РБК, непонятно, но Захарян – один из кандидатов на отъезд из РПЛ без привязки к журналистским раскопкам. Для мягкого транзита в Европу Арсену нужна подходящая команда. Дело не только в том, подкосит ли россиянина разрыв в уровне между «Динамо» и «Барселоной». Дело еще и в тактике. В комфортных игровых условиях полузащитник быстрее привыкнет к возросшим темпу и требованиям.

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Поиск подходящей для Захаряна команды делится на два этапа. Первый связан с качествами Арсена, которые интересны иностранным клубам.

Главная характеристика Захаряна – универсальность. В 4-3-3, которую проповедует Сандро Шварц, Арсен отыгрывал вингера (на обоих флангах) и восьмерку. По данным Transfermarkt, за время во взрослом «Динамо» полузащитник отбегал 10 матчей справа, пять – слева и шесть – в центре.

Гибкость Захаряна ценит и Шварц. «Расположили Арсена на левом фланге, но его можно использовать и на позиции восьмерки», – подтверждал Сандро после сентябрьского матча с «Сочи». При этом универсальность полузащитника не исчерпывается позициями.

Судя по интервью Sports.ru, Шварц ценит в Захаряне смещения с фланга в центр. В системе «Динамо» Арсен ищет пространство между линиями. В работе с зонами уроженцу Самары помогают разные открывания.

Ниже – несколько примеров из матча с «Нижним Новгородом». На 6-й минуте Захарян принял мяч в средней линии и продвинул на Константина Тюкавина, после чего открылся под пас из глубины в штрафную.

На старте эпизода Захарян принял мяч в средней линии и развернулся, чтобы отпасовать в финальную треть Фото: Other Agency

Спустя 10 секунд Захарян перестроился с игры в глубине на игру в штрафной, куда забежал под пас на ход Фото: Other Agency

На 34-й минуте Захарян открылся вглубь, получил мяч, передал Тюкавину и рванул под пас на ход. Арсена остановил Кирилл Гоцук.

В начале эпизода Захарян отбежал чуть глубже, за мячом Фото: Other Agency

После отыгрыша с Тюкавиным Захарян переключился на финальную треть Фото: Other Agency

Спустя четыре минуты Тюкавин отобрал мяч в прессинге. Захарян с умом открывался под пас в штрафную и аккуратно действовал по линии офсайда.

Захарян аккуратно открывается под пас после отбора Тюкавина Фото: Other Agency

Примеры из игры с «Нижним Новгородом» отражают гибкость Захаряна без мяча. Арсен не просто освоил несколько позиций. Полузащитник открывается и вглубь, и под передачи на ход, дарит «Динамо» опции для разнообразного продвижения мяча.

Другая особенность Захаряна связана с ударами. В разговоре со Sports.ru Шварц отметил: при смещениях с левого фланга Арсен быстро подстраивает мяч под рабочую правую ногу. Модель «Динамо» создает комфортные условия для выстрелов полузащитника.

Иногда Захарян злоупотребляет удобной тактикой. Половина ударов Арсена в сезоне-2021/22 (12 из 24) прилетела из-за штрафной. Только два дальних выстрела полузащитника попали в створ – правда, один из них оказался голевым. Шоты издалека принесли звезде «Динамо» 0,33 xG – для сравнения, столько же попыток из коробки дали 1,3 ожидаемых мяча.

Захарян действует смело, но местами – эгоистично. При этом самоуверенность не мешает Арсену оставаться лидером «Динамо» по ожидаемым ассистам (2,21). В Европе звезде РПЛ потребуется команда, которая мирится с дальними ударами.

Последний сюжет – про прессинг. «Динамо» – третья команда РПЛ-2021/22 по PPDA, интенсивности давления. Захарян привык к активной защитной модели. Скорее всего, Арсен адаптируется к смелой команде и в Европе.

Если обобщить, Захарян – универсал, который включается в атаки на разных уровнях (открывается вглубь и вперед), часто бьет издали и готов играть в прессингующей команде. С «Барселоной» Арсену нужно быть осторожным, ведь его характеристики подходят мадридскому «Реалу».

Арсен Захарян в матче с «Ростовом» Фото: Getty Images

В сентябре 2021-го фраза «Захарян в «Реале» звучит сюрреалистично. Даже слухов о таком переходе не было. Однако Карло Анчелотти обожает техничных вингеров, готовых к роли восьмерки. За доказательством можно вернуться во времена итальянца в «Челси», где между позициями в центре и на фланге метался Флоран Малуда. Более свежий пример – Марко Асенсио. Матч с «Мальоркой» от 22 сентября испанец отбегал в средней линии. Итогом стал хет-трик.

В «Реале»-2021/22 есть пять футболистов, чья средняя длина ударов вылезает за штрафную – речь о Каземиро, Гарете Бэйле, Феде Вальверде, Лукасе Васкесе и Давиде Алабе. Значит, Анчелотти допускает дальние выстрелы от отдельных исполнителей. Винисиус и Эден Азар получают касания как в средней, так и в финальной трети, что намекает на гибкое включение игроков с фланга.

Наконец, PPDA «Реала» близки к показателю «Динамо» (9,35 против 9,76). Переезд Арсена в Мадрид нереален, но был бы интересен с точки зрения стиля и статистики, а еще работы с Анчелотти.

Более приземленный вариант для Захаряна – «Астон Вилла». Бывшая команда Джека Грилиша перестраивается под новых созидателей в атаке. На место британской звезды бирмингемский клуб подтянул Леона Бэйли и Эмилиано Буэндию. Арсен продолжит тренд на поиск перспективных плеймейкеров, которые играют и на фланге, и в центре.

Восемь футболистов «Астон Виллы» практикуют удары из-за штрафной. PPDA команды в АПЛ-2021/22 составляет 9,93 – на 0,17 больше, чем у «Динамо».

Последний вариант для Захаряна соотносится со слухами. Речь о «Боруссии Дортмунд». Немецкий клуб активно взращивает вингеров с созидательными талантами – вспоминаются Джейдон Санчо, Марко Ройс, Джованни Рейна. Четыре футболиста Марко Розе (Доньелл Мален, Аксель Витсель, Рафаэл Геррейру и Махмуд Дауд) увлекаются дальними ударами, а PPDA команды составляет 9,11.

«Реал», «Астон Вилла» и «Боруссия» – только базовые варианты для Захаряна, которые подходят по статистике. На трансфер Арсена повлияет куча нефутбольных факторов. Из очевидного – размер компенсации и мнение семьи. Но стартовая установка понятна: для успешной карьеры в Европе 18-летнему полузащитнику потребуется грамотный выбор команды.

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