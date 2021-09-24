Нападающий «Спартака» Педро Роша, выступающий на правах аренды за «Атлетико Паранаэнсе», вонзил победный мяч уругвайскому «Пеньяролю» в полуфинале Южноамериканского кубка.
Сочный выстрел бразильца из-за пределов штрафной на 75-й минуте сделал счет 2:1.
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- Ответный матч состоится 1 октября, в финале победителя ожидает «Ред Булл Брагантино» или «Либертад» (первый матч – 2:0).
- Педро Роша перешел в «Спартак» в 2017 году. За четыре года бразилец съездил в три аренды: помимо «Атлетико Паранаэнсе», он выступал за «Крузейро» и «Фламенго».
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