Футбольный агент Алан Прудников рассказал о желании «Манчестер Сити» подписать бывшего полузащитника «Спартака» Джано Ананидзе.

– Вы рассказывали, что работали с Джано Ананидзе.

– Я находил клуб, готовый его купить. Джано безумно одаренный парнишка. С 14 лет наблюдал за ним.

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– Что за клуб?

– «Манчестер Сити». Они хотели купить Джано в самый расцвет его игры в «Спартаке». До травмы. Генеральные директоры, которые были в «Спартаке», на тот момент не рассматривали продажу Джано. Жаль – у него светлая голова, он стал бы настоящей находкой для европейского футбола.

– Была же еще история, когда кто-то хотел купить часть прав на Джано.

– Раньше это было частым явлением, самый громкий пример тут – Тевес. Мне тоже звонили и предлагали 50 процентов прав на Красича за семь или восемь миллионов евро. Это очень удобный вид бизнеса, если понимаешь рынок. Но в последнее время ФИФА ввела ограничения. Сейчас так делать нельзя, – приводит слова Прудникова Sport24

Ананидзе выступал за молодежку «Спартака», после чего перешел в основную команду красно-белых, где провел 10 лет.

В данный момент 28-летний грузинский футболист играет за тбилисское «Динамо».

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