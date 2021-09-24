Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал форварда московского ЦСКА Антона Заболотного на 20 тысяч рублей за нарушение санитарного регламента чемпионата России. В матче 8-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 1:0. Автор единственного мяча Заболотный отпраздновал гол на трибуне с болельщиками.

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ЦСКА по итогам матча также был оштрафован на 30 тысяч рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики и на 15 тысяч рублей за нарушения зрителями санитарного регламента. «Спартак» оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушения зрителями ковид-регламента, на 50 тысяч рублей – за скандирование ненормативной лексики, пишет ТАСС

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ЦСКА после восьми туров занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.

«Спартак» идет девятым, имея в активе 10 очков.

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