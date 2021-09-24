Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий пришел на программу «Коммент.Шоу» и рассказал о болезни, планах отойти от управления клубом, расторжении контракта с Павлом Мамаевым и переговорах «быков» с Вирджилом Ван Дейком.

О болезни

Это не секрет для краснодарцев, я болею и, к сожалению, у меня такой период в жизни, что не могу регулярно посещать домашние матчи. Не могу столько общаться с клубом, сколько необходимо президенту. Но это жизнь – ты не всегда являешься хозяином своей судьбы. Я не в той форме, поэтому некоторые игры пропускаю. Я сказал о болезни только потому, что я – общественная фигура. Не хотел бы об этом говорить, но наши болельщики вправе понимать, что происходит. И должны знать, что на одном человеке история клуба не должна заканчиваться. Этим мы ограничимся.

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О «Краснодаре» без Галицкого

Не могу находиться на стадионе физически. Но уже были моменты, когда я мало управлял клубом. Мы сейчас работаем над тем, чтобы структура клуба изменилась. Он не должен зависеть от одного человека. Надо, чтобы бюджетом в 50-70 млн долларов могли управлять без меня, и чтобы школа могла финансироваться без меня. К марту или апрелю мы закончим эти процессы. Предварительно руководство будет состоять из совета директоров и из наблюдательного совета. Кроме того, будут банки, контролирующие исполнение обязательств. Это будут пассивные вложения, которые позволят без меня содержать футбольный клуб.

Все будет прописано: сколько менеджмент имеет право тратить на свою зарплату, сколько на трансферы. Болельщики должны знать, что клуб не должен заканчиваться на одном человеке. То же касается и школы. У нас затраты на нее 8-9 млн долларов в год. Финансирование должно остаться на том же уровне. Когда мы закончим эти процессы, я стану свободен от клуба в плане моральных обязательств. Финансирование будет выполняться моими деньгами, но уже без меня. И независимо от того, могу ли посещать матчи, могу ли участвовать в менеджменте. Главное эффективно выстроить совет директоров, наблюдательный совет. Там будет место и активным болельщикам. Мы об этом объявим официально, чтобы Краснодар мог следить за происходящим и быть уверенным, что он не болеет за то, что завтра может закончиться.

Владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий перед открытием стадиона, 9 октября 2016 года Фото: Getty Images

О конкуренции с «Зенитом» и московскими клубами

Конкурировать с московскими клубами тяжело. Попробуй лишний раз судья свистнуть неправильно против «Спартака» или «Зенита» – сразу надо в ад отправляться. А против «Краснодара»… Но мы знали, на что идем: мы каждый день занимаемся футболом и наслаждаемся этим.

Об изгнании Мамаева

Почему я не простил Мамаева? Мы приняли такое решение. Здесь не вопрос прощения. У нас были трудовые отношения, свои сложности. Павел старается сейчас жить правильнее.

О переговорах «Краснодара» с Ван Дейком

«Краснодар» договорился с Ван Дейком, но он в последний момент перешел в «Селтик». Нет ничего странного: почему он должен был нас выбрать? Вы правда думаете, что все они с детства за «Краснодар» болеют?

О слухах о влиянии на состав команды

Если бы я выбирал состав в «Краснодаре», ни один уважающий себя тренер не проработал бы ни одного дня в клубе. Я узнаю состав только перед игрой. Никогда не влиял на выбор тренера по составу. У меня нет такой задачи. Тренер должен сам делать свои ошибки.

Сергей Галицкий Фото: Getty Images

О важности поддержки детского футбола

Не считаю неудачным выступление России на Евро-2020. У нас страна северная: на 70% территории 40% времени нельзя заниматься футболом. Как в Норильске в январе в футбол играть? На ЧМ-2018 у нас было космическое выступление. Но сказка не может продолжаться, если нет достаточного финансирования детского футбола.

О государственной поддержке клубов

Если бы не было финансирования через госкорпорации, мы бы сказали: «Это частная лига, мы должны сами решать». Государство и стадионы построило практически для всех клубов. Нельзя сказать государству: «Спасибо, а теперь до свидания, придете к следующему столетию».

Вы правда хотите, чтобы завтра прекратилось финансирование РПЛ госкорпорациями? И что останется от лиги? Это неправильно по отношению к самой народной игре! Чтобы конкурировать с европейскими клубами в плане бизнеса, провинциальный клуб должен зарабатывать на билетах 30-40 евро с человека.

О расширении РПЛ

РПЛ нужно расширить до 18 клубов. Еще будет круто, если получится поднять «Кубань». Классно, когда город разделен на два цвета. И мы должны оставлять это на стадионе.

О влиянии ковида на Шапи-Сулейманова

Я никогда не видел, чтобы так подкосила болезнь (коронавирус – Eurosport), как она подкосила Шапи.

Об отношении к Фомину

Фомин… Как его зовут? Даниил, наверное, тоже, да? Поколение Данилы Багрова – как же повлиял «Брат-2» на жизнь! Мы таких ребят не держим. Хочешь уйти в «Уфу» – пожалуйста. Мы просто знаем, что лучше остаться в «Краснодаре», поиграть в ФНЛ, дождаться своего часа и прийти в основу родной команды.

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