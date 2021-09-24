Полузащитник украинской «Ворсклы» Оливье Тилль сравнил УПЛ и РПЛ. Ранее игрок сборной Люксембурга выступал в чемпионате России за «Уфу».

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«В России крутятся гораздо большие деньги. Больше денег – больше сильных команд. Российские клубы могут позволить себе приобретать сильных игроков. Но парадокс в том, что российская лига практически на одном уровне с украинской, и меня это приятно удивило в УПЛ. И в России было хорошо, и здесь.

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Я счастлив в Украине! Россия сама по себе большая страна. Население той же Уфы – один миллион жителей, в Полтаве всего 300 тысяч. Полтава выглядит компактнее, в какой-то мере удобнее. Не вижу какой-то разницы между Россией и Украиной на бытовом уровне», – цитирует Тилля РИА Новости со ссылкой на украинский журнал «Футбол».

Тилль подписал четырехлетний контракт с «Уфой» в августе 2018 года.

30 декабря 2020 года полузащитник сборной Люксембурга перешел в «Ворсклу».

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