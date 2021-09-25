Юрий Семин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова». Совместное решение принято после встречи главного тренера и президента клуба, сообщается в телеграм-канале ростовчан.

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«Благодарю Юрия Павловича за время, проведенное в «Ростове», за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду. Юрий Павлович – замечательный, порядочный человек и тренер с большой буквы, настоящий профессионал. Но это футбол, к сожалению, так бывает. Это жизнь. У нас с Юрием Павловичем останутся тёплые и хорошие отношения. Желаю Юрию Павловичу крепкого здоровья и удачи», – сказал президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.

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«Будущее? Я ни в коем случае не собираюсь завершать тренерскую карьеру. Так и передайте болельщикам», – приводит слова Семина «Чемпионат»

Семин возглавил «Ростов» 4 августа и провел во главе команды 7 матчей – 1 из них «Ростов» выиграл, 3 – сыграл вничью и в 3 уступил.

С «Локомотивом» тренер трижды становился чемпионом России, шесть раз – победителем Кубка страны и три раза брал Суперкубок.

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